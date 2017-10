KRÁTCE: Pošta mění otevírací dobu, jen na krátkou dobu

Kolínsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Zastupitelé se sejdou ve čtvrtek, projednají lesní cestu

Červené Pečky – Směnu pozemků a předávací protokol k projektu lestní cesty budou řešit zastupitelé na zasedání. To je naplánované na čtvrtek. Jednání, jehož součástí bude také diskuze začne v 18.30 hodin.



Pošta mění otevírací dobu, jen na krátkou dobu

Starý Kolín – Česká pošta má krátkodobě změněnou otevírací dobu. Dnes bude otevřeno od 8.30 do 11 hodin, od 14 do 15.30 hodin a od 16 do 16.30 hodin. Ve čtvrtek a v pátek bude otevřeno od 8.30 do 11 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin.



Informace z obce mohou dostávat textovou zprávou

Libodřice – O plánovaných přerušeních dodávek energií či uzavírkách silnic se Libodřičtí mohou nově dozvídat díky textovým zprávám, které rozesílá obecní úřad. Stačí se zaregistrovat pomocí SMS zprávy, kde je třeba uvézt kromě jména také číslo popisné. Přihlásit se k odběru také pomocí formuláře, který je třeba odevzdat na obecním úřadě.





Nepotřebné věci noste na úřad do konce října

Libenice – Sběr letního i zimního oblečení, lůžkovin, obuvi, hraček, ale také domácích potřeb pořádá Diakonie Broumov. Přinést lze také menší elektrospotřebiče nebo knihy. Sociální družstvo nemůže přijmout televize, matrace, koberce nebo nábytek. Sbírka potrvá až do konce října. Věci je třeba nosit zabalené v igelitových pytlích, případně v krabicích na obecní úřad, a to v úřední dny. Tedy v pondělí nebo ve středu vždy od 8 do 12 hodin a od 18 do 19 hodin.



Kancelář bude uzavřená

Konojedy – Ačkoli je středa úředním dnem, dnes bude kancelář obecního úřadu uzavřená. Oznámila to starostka obce Jitka Neužilová. Otevřeno bude opět v pondělí od 8 do 11.30 a od 13 do 19 hodin. Po domluvě lze přijít také mimo úřední hodiny.



V pondělí zahájí opravu silnice

Jevany – V pondělí začne oprava komunikace Aldašínská. Po dobu opravy bude přes staveniště omezený provoz. V režimu stavby bude v ranních hodinách zajištěný příjezd a odjezd na vlastní nebezpečí. Pokládka asfaltu potrvá tři až čtyři dny. V této době bude ulice zcela uzavřená bez možnosti vjezdu nebo výjezdu od nemovitosti. Práce potrvají do konce měsíce.



Opravují úpravnu

Louňovice – Louňovičtí rekonstruují úpravnu vody v obci. Celkové náklady na akci jsou vyšší než devět milionů, obec však na akci získala dotaci. Hotovo by mělo být do konce tohoto roku.