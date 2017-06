KRÁTCE: Pošta mění otevírací dobu, anketa zjistí priority místních

Kolínsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Pošta mění otevírací dobu

Červené Pečky – Pošta mění hodiny pro veřejnost. Změna platí od 5. června do 31. srpna. Pošta bude otevřená od pondělí do pátku od 8 do 10 hodin a v odpoledních hodinách od 14.30 do 17 hodin. Pokud dojde k vyřešení provozních důvodů dříve, změna bude zrušená.

Anketa má zjistit priority místních obyvatel

Jevany – Jevanští začali s realizací strategického rozvojového plánu obce. V souvislosti s ním prosí občany o vyplnění anonymního dotazníku, kde se ptají mimo jiné na to, s čím jsou lidé v obci spokojeni a s čím nikoli. Zajímá je také, co vidí místní jako prioritu budoucího rozvoje a zda jsou lidé ochotní se na rozvoji obce také osobně podílet.

Řeší opravu komunikace

Krupá – Kompletní oprava místní komunikace je jedním z témat, kterým se budou zastupitelé zabývat na svém zasedání. To je naplánované na středu 7. června. Začne v 19 hodin v zasedací místnosti úřadu.