KRÁTCE: Osek bude bez vody, muž přivolal ženě pomoc

Kolínsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z regionu.

Všímavý občan zavolal ženě v nesnázích pomoc

Kolín – Díky všímavému občanovi se ženě v nouzi dostalo včasné pomoci. Krátce po sedmé hodině večer kolínským strážníkům zvonil telefon. „Volal občan, že u železniční zastávky v jednom z prosklených přístřešků leží na zemi nějaká žena,“ řekla mluvčí strážníků Helena Honkiszová. Hlídka tedy vyjela na místo, kde našli starší ženu, která neměla boty, jen ponožky a naštěstí byla při vědomí. „Se strážníky omezeně komunikovala a stěžovala si na bolest nohou,“ popsala Helena Honkiszová. Městští policisté na místo zavolali záchranku a zdravotníci si ženu převzali do své péče a odvezli ji do nemocnice.

Nádoby na bioodpad došly, hlaste se v červnu

Kostelec n. Č. l. – Městský úřad pozastavil výdej nádob na biologický odpad. Ti, kteří si ještě nestihli nádobu na tento druh odpadu vyzvednout se mohou informovat na oddělení životního prostředí na začátku června. Kdo ji však nemá ani zamluvenou, musí počítat s jejím zpoplatněním.

Proberou rozvoj proseniorské politiky

Kouřim – Plán rozvoje proseniorské politiky města na tento a příští rok proberou zastupitelé na svém zasedání. Hovořit budou také o návrhu investice na další etapu obnovy vodovodu a kanalizace. Zastupitelé se sejdou poslední květnový den v 18 hodin v obřadní síni radnice v první patře budovy.

Budou opravovat vodojem, lidé budou bez vody

Velký Osek – Plánovaná oprava vodojemu přeruší dodávku pitné vody do Velkého Oseka od pondělí 29. května od 11 hodin do 14. června do 15 hodin. Možnost odebírání pitné vody bude obnovená podle výsledků rozboru vzorků vody. Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěné cisternovými vozy podle plánu umístění. Cisterny, které budou stát na pěti místech v obci, budou pravidelně doplňované.

Mládě puštíka leželo u plicního oddělení nemocnice

Kolín – U plicního oddělení kolínské nemocnice leželo na zemi mládě sovy. Městské strážníky na to upozornil ve večerních hodinách muž, který procházel okolo. „Hlídka na místě odchytla mladého puštíka obecného a o nálezu informovala Luboše Vaňka ze záchranné stanice Pátek,“ řekla mluvčí kolínských strážníků Helena Honkiszová. Luboš Vaněk si podle jejích slov pro nezraněné mládě, které bylo prozatím v péči kolínských strážníků, přijel.

Mohou podat návrhy

Jevany – Návrhy a podněty mohou podávat lidé k novému územnímu plánu obce Jevany. Vaše připomínky můžete podávat na na obecní úřad do 30. června.

Nově otevřená vyžlovská škola přijala dvacet žáků

Vyžlovka – Celkem třiadvacet dětí mělo zájem nastoupit od září do vyžlovské základní školy. Dva předškoláci však nakonec přijatí nebyli a jedno z dětí dostalo odklad školní docházky. V prvním roce nového fungování zdejší školy ji tak pravděpodobně bude navštěvovat dvacet dětí. V současné době dochází k rekonstrukci budovy, kde škola bude, tak se zápis konal v náhradních prostorách.