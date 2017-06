KRÁTCE: Opraví silnice, postaví chodník

Kolínsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Upravili provozní dobu

Vyžlovka – Vyžlovští upravili provozní dobu sběrného místa. To bude až do října místním k dispozici ve středu od 16 do 19 hodin a v sobotu od 10 do 12 hodin. Od listopadu do února pak bude otevřeno v pondělí od 7 do 10 hodin a středeční otevírací doba zůstane stejná. V sobotu bude v tyto měsíce zavřeno.

Vyřeší opravu komunikace i dešťových vpustí

Krupá – Kompletní opravu místní komunikace včetně nového asfaltového povrchu a opravy dešťových vpustí budou řešit zastupitelé na svém zasedání. To je naplánované na středu 7. června od 19 hodin. Konat se bude v zasedací místnosti obecního úřadu. Hovořit se bude také o veřejném osvětlení v obci.

Mateřinka bude otevřená déle než se plánovalo

Kouřim – Mateřinka bude přes léto otevřená déle, než se původně předpokládalo. Na žádost rodičů došlo ke zkrácení uzavření mateřské školy. Školka tedy bude uzavřená od 21. července do 4. srpna.

Chtějí vybudovat chodník

Barchovice – Barchovičtí řešili výstavbu chodníku, u které bude nutné vykoupit část pozemku. Při hlasování se tři ze sedmi zastupitelů zdrželi hlasování, přesto byla výstavba schválená. Mimo to schválili zastupitelé také opravu kanalizace v Radlicích. Její havarijní stav je podle vedení obce nutné řešit rychle.