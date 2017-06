KRÁTCE: Nepotřebné věci můžete věnovat

Kolínsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z regionu.

Sociální terenní pracovnice Martina Cmíralová skládá darované oblečení pro sociálně slabé obyvatele.Foto: DENÍK/Miroslava Huláková

Nepotřebné věci věnujte

Štíhlice – Věci, které chcete vyřadit, můžete věnovat na charitu. Věci lze donést v sobotu 24. června na obecní úřad v době mezi 11 a 16 hodinou. Pokud bude úřad zamčený, je možné nechat věci u dveří.

Nádoby by si lidé měli vyzvednout do konce týdne

Kostelec n. Č. l. – Lidé si do pátku mohou vyzvednout objednané nádoby na biologický odpad. A to dnes od 12 do 17 hodin nebo potom ve čtvrtek či v pátek od 10 do 14 hodin. Dále budou nádoby vydávané dle dohody. Pokud si někdo nádobu nezamluvil do konce května, bude mu nyní zpoplatněná.

Starosta měsíc neúřaduje

Přehvozdí – Starosta obce z důvodu pracovní cesty od tohoto týdne až do 11. července nebude úřadovat. Zastupuje ho místostarosta Jan Zajíček a zastupitel Kamil Šebek.