KRÁTCE: Mr. Muzikál i pracovní veletrh

Kolínsko - Přinášíme vám krátké zprávy z Kolínska.

Kolínský úřad práce. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Mr. Muzikál v kolínském divadle už ve čtvrtek

Kolín – Po velkých úspěších z minulých let se také letos mohou diváci těšit na mimořádné koncertní vystoupení zpěváka a herce Radima Schwaba. V rámci unikátního koncertu v podání charismatického umělce s famózním hlasem zazní ty nejslavnější melodie z nejznámějších českých i světových muzikálů, jako například: The Phantom Of The Opera, Mamma Mia!, Thriller, Dream Girls, Funny Girl, Cabaret, She Loves Me, West Side Story, Love Never Dies, Notre-Dame de Paris za doprovodu New Bandu Ester Godovské. Akce se koná v kolínském divadle ve čtvrtek v 19 hodin.

Pracovní veletrh se koná v Galerii Středočeského kraje

Kutnohorsko/ Kolínsko – Úřad práce Kutná Hora – Kolín pořádá veletrh pracovních příležitostí již dnes od 10 do 16 hodin. Veletrh se uskuteční v Galerii Středočeského kraje v bývalé Jezuitské koleji. Vchod je z ulice Smíškova.

Filharmonie zahraje v chrámu

Kolín – V rámci Česko-německého kulturního jara se koná koncert Kolínské filharmonie. Uskuteční se už dnes v chrámu sv. Bartoloměje od 19 hodin. Nad koncertem převzal záštitu místostarosta Michael Kašpar. Výtěžek bude věnovany Farní charitě Kolín.