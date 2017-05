KRÁTCE: Místo vlaků autobusy, Osek je bez vody

Kolínsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu. Například tu, že o víkendu budou jezdit místo vlaků autobusy.

Autobusová zastávka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

O víkendu budou jezdit místo vlaků autobusy

Kolínsko – O víkendu je na trati z Peček do Kolína naplánovaná výluka. „Vzhledem k omezené kapacitě tratě budou vybrané osobní vlaky linky S1 Praha – Kolín v úseku Kolín – Pečky a opačně nahrazeny autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu,“ vysvětlil Petr Pošta, mluvčí Českých drah. Podle jeho slov vlaky, které budou projíždět vyloučeným úsekem mohou navýšit zpoždění o 15 až 20 minut. „Rychlík R 990 pojede v úseku Kolín – Praha-Libeň odklonem po jiné trati. Z důvodu jízdy vlaku odklonem může navýšit zpoždění až o 25 minut,“ dodal ještě Pošta.

Kostelce se opět sejdou, tentokrát u Stříbra

Kostelec n. Č. l. – Zájemci o cestu na setkání Kostelců v Kostelci u Stříbra se mohou hlásit do 31. května na městském úřadě na oddělení kultury. Autobus bude odjíždět od budovy městského úřadu 17. června ráno v 6.15 hodin. Setkání se koná v rámci oslav 665. výročí první zmínky o obci Kostelec u Stříbra a 125. výročí založení spolku dobrovolných hasičů. Obec pojala oslavy velkoryse a rozložila je do třech dnů. Zástupci Kostelce nad Černými lesy se zúčastní kulturního a sportovní programu.

Lidé jsou bez pitné vody

Velký Osek – Plánovaná oprava vodojemu přeruší dodávku pitné vody do Velkého Oseka od dnešního dne od 11 hodin pravděpodobně až do 14. června do 15 hodin. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěné cisternovými vozy podle plánu umístění. Cisterny, které budou stát na pěti místech v obci, budou pravidelně doplňované.

Knihovnu otevřou ve středu

Veltruby – Dnes bude místní knihovna zavřená. Čtenáři však nemusí věšet hlavu, otevře se v náhradním termínu, a to ve středu 31. května v době od 10 do 17 hodin.