KRÁTCE: Krab utekl ze zverimexu, zavolali na něj strážníky

Kolínsko - Tak takové oznámení zřejmě dlouho strážníci neslyšeli. Lidé jim totiž volali, že našli kraba a lidé se ho bojí a štítí. Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Kraba se lidé báli

Kolín – Na chodníku v Žižkově ulici našli obyvatelé kraba. Jeden z nich pak volal městským strážníkům, že se ho lidé bojí a štítí. „Hlídka strážníků přijela na místo a zvíře poté předala do jednoho z místních zverimexů," popsala mluvčí kolínských strážníků Helena Honkiszová.

Řídil bez papírů

Kostelec n. Č. l. – Černokostelečtí policisté načapali řidiče, kteří usedl za volant, ačkoli měl zákaz řízení motorových vozidel. „Muži bylo sdělené podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ prozradila mluvčí kolínských policistů Martina Fejfarová.

Voděradští myslí na cyklisty

Černé Voděrady – Voděradští do centra obce instalovali novou informační tabuli a zábradlí. To by mělo sloužit pro odkládání kol cyklistů. Dále byly na cestu ke hřbitovu nainstalované dvě nové lavičky a jedna informační tabule. Vedení obce se chystá nové lavičky a obdobné konstrukce nainstalovat ještě k rybníku a poblíž dětského a nohejbalového hřiště.

Přemýšlí nad domácími ČOV

Plaňany – Plaňanští se rozhodli řešit likvidaci odpadních vod v Blince, Hradeníně a Poboří vybudováním domovních čistíren odpadních vod. O vybudování však musí mít zájem minimálně 30 % trvale obydlených domů. Městys by v případě realizace využil dotaci, která by pokryla 80 % nákladů, majitelé nemovitosti by platili 10 % z ceny a městys zbylých 10 %.