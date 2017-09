KRÁTCE: Konárovičtí mají novou náves, myslí na zvířátka

Kolínsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Ptačí budka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jiří Koťátko

Konárovičtí mají novou náves, myslí na zvířátka

Konárovice – Zbrusu novou náves mají v Konárovicích. V parku jsou nové stromy a keře složené výhradně z domácích druhů. Ty by měly tvořit úkryt pro živočichy a poskytnout jim potravu svými plody. V parku nechybí pět ptačích budek a podél zpevněné cesty je umístěný takzvaný plazník, který slouží jako úkryt pro drobné obratlovce jako jsou například ještěrky. Vznikla také mlatová cesta spojující obchod s cestou směřující ke sběrnému dvoru a k dispozici jsou tři nové lavičky i odpadkový koš. Záhony jsou zamulčované štěpkou.





Kbelští se setkají s občany kvůli kanalizaci v obci

Kbel – Kbelští naplánovali setkání s občany. Hlavním tématem bude voda a kanalizace v obci. Vedení obce představí projekt vody a kanalizace i smluvní dokumenty mezi obcí a občany. Prostor bude také pro dotazy a připomínky. Vedení obce žádá o maximální účast, jelikož jde o důležité informace. Setkání je naplánované na pátek 6. října od 18 hodin v kulturní místnosti obecního úřadu.



Cestující čekají výluky

Kolínsko – Trať Praha – Kolín čeká v úseku z Peček do Velimi výluka. Ta je naplánovaná na 2. a 3. října vždy od 9 do 14 hodin. „Z důvodu výluky jedné ze dvou traťových kolejí mohou vlaky projíždějící vyloučeným úsekem navýšit zpoždění až o 15 minut,“ vysvětlil mluvčí Českých drah Petr Pošta. V pátek 6. října je pak naplánovaná výluka na trati Plaňany – Kouřim. Ta bude platit od 9.20 hodin do 12.25 hodin. Během výluky budou všechny vlaky nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu.