KRÁTCE: Kanalizace je téměř hotová

Kolínsko - Co se děje na Kolínsku? Přinášíme vám krátké zprávy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Ve Zličské je černá skládka

Kolín – Černou skládku našli strážníci městské policie v prostoru garáží ve Zličské ulici. „Okrskoví strážníci na černou skládku narazili při kontrolní činnosti,“ řekla mluvčí strážníků Helena Honkiszová.

Prázdninové jízdní řády PID skončí v pátek

Kolínsko – Prázdninové jízdní řády Pražské integrované dopravy končí v pátek 1. září. Od pondělí 4. září budou autobusy jezdit podle obvyklých jízdních řádů. Žáci od 6 do 15 let na příměstských linkách platí poloviční jízdné pokud prokáží svůj věk. Pro cestu do školy a zní navíc mohou využít speciální žákovské jízdné, které sníží cenu asi ještě o třetinu. Studenti od 15 let platí plnou cenu, využít však mohou taktéž žákovské jízdné, které ušetří asi třetinu ceny.

Řeší rekonstrukci i sochu T. G. Masaryka

Pečky – Rekonstrukci komunikace Dlouhá a Křivá ve Velkých Chvalovicích budou řešit pečečtí zastupitelé. Zabývat se budou také sochou T. G. Masaryka. Veřejné zasedání zastupitelů je naplánované na 6. září od 17.30 hodin v Kulturním středisku v Pečkách.

Kouřimští vysvětlí, jak získat dotaci na dešťovku

Kouřim – V přízemí radnice se v pondělí 4. září od 17 hodin koná seminář o dešťové vodě. Lidé totiž mohou využít dotace, na kterou je vyčleněné 240 milionů korun a šanci uspět má až pět tisíc projektů. Dešťovou vodu mohou lidé využívat nejen pro zálivku zahrady, ale také například pro splachování WC. Elektronické žádosti o dotace budou přijímané od 7. září od 10 hodin. Příjem žádostí bude ukončený po vyčerpání alokace.

Kanalizace je téměř hotová

Černé Voděrady – Většina budovaných stok i čistírna odpadních vod je téměř dokončená. Vystrojení čističky bude hotové do konce měsíce a poseldní práce finišují na větvi C u přečerpávací stanice Hačecká. Nyní se tedy na kanalizaci budou moci napojit jednotlivé domácnosti. Před napojením však budou muset podepsat smlouvu o napojení na kanalizaci.