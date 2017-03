KRÁTCE: Co se děje na Kolínsku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Kolínska.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Projednají rozpočtové změny i nájemní smlouvu

Ratboř – Rozpočtové změny a uzavření nové nájemní smlouvy pro lékařku. To jsou body, které musí projednat zastupitelé obce Ratboř na svém zasedání. To je naplánované na pondělí 13. března od 19.30 hodin. Uskuteční se v prvním patře obecního úřadu.

Autobus jezdí nově již ze Stříbrné Skalice

Stříbrná Skalice – V tomto týdnu došlo k trvalému prodloužení spoje linky 490. Spoj, který dříve jezdil v úseku z Ondřejova do Strančic, jezdí nově již ze Stříbrné Skalice. Z obce odjíždí v 6.22 hodin. Prodloužení kraje hradí Středočeský kraj. Cílem je rozptýlit počet cestujících do více spojů. Nyní by neměl být tolik přetěžovaný následující spoj, který z obce odjíždí v 6.57.

Jevanští chystají bazárek

Jevany – Chcete se zbavit oblečení po dětech nebo jim naopak chcete pořídit jiné, protože ze všeho vyrostli? Nebo je přeplněná vaše skříň? Pak se určitě zúčastněte bazárku oblečení. Ten se uskuteční v restauraci Na Statku v Jevanech. Akce je naplánovaná na 22. a 23. března. Příjem zboží je o den dříve.

Bioodpad svezou už v březnu

Kolín – Svoz bioodpadu začne již tento měsíc. V týdnu od 27. března se uskuteční mimořádný svoz bioodpadů z hnědých popelnic podle předem daných harmonogramů. Dále bude biologický odpad svážený pravidelně jednou za čtrnáct dní a to vždy v liché týdny až do konce listopadu. V pondělí vyvezou odpad v Kolíně I, Kolíně II a v Zibohlavech, v úterých v Sendražicích, Štítarech a Kolíně VI. Středa patří svozu v Kolíně III a IV. Ve Čtvrtek bude odpad odvezený z části Kolína V. V pátek z dalších ulic Kolína V a ze Šťáralky.

