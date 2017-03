KRÁTCE: Co se děje na Kolínsku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Kolínska.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Výluka na trati z Kolína do Kutné Hory pokračuje

Kolínsko – Až do pátku pokračuje výluka na železniční trati Praha – Kolín – Havlíčkův Brod. Výluka se týká úseku Kolín – Kutná Hora. „Z důvodu výluky jedné ze dvou traťových kolejí mohou vlaky projíždějící vyloučeným úsekem navýšit zpoždění až o 10 minut," řekl tiskový mluvčí Českých drah Petr Pošta. Stále pokračuje také výluka na trati Poříčany – Nymburk.

Děti ochutnají ve školní jídelně norskou kuchyni

Český Brod – Děti ze základní školy Žitomířská dnes prožijí norský den. Ve školní jídelně ochutnají tříchodové norské menu. Na studenty čeká polévka ze zeleného hrášku se šunkou a křupavými krutóny, salát z červené řepy s jablky, vlašskými ořechy a zakysanou smetanou. Jako hlavní chod kuchařky připraví hejka s bylinkovou krustou, omáčkou z červených paprik, brokolicí a vařeným bramborem.

Čtěte také: Nemocnice se starají o děti svých zaměstnanců, školky otevírají i veřejnosti

Policisté budou opět měřit rychlost projíždějících aut

Kolín – Policisté z Kolína opět dali vědět, kde budou tento týden s radarem měřit rychlost. Řidiči by měli být opatrní ve Veltrubské ulici. Muže zákona mohou potkat také v Sadové ulici, Jateční ulici nebo na obchvatu města.

Zastupitelé pohovoří o závěrečném účtu obce

Černé Voděrady – Závěrečný účet obce a zprávu o hospodaření obce za minulý rok proberou zastupitelé obce na svém zasedání. Na něm se bude mimo jiné řešit také revokace usnesení schválení rozpočtu na letošní rok. Zasedání je naplánované na Mezinárodní den žen. Schůze vedení obce začne ve středu v 19.00 hodin.

Úřad bude ve středu zavřený, otevře v pondělí

Stříbrná Skalice – Ve středu jsou zrušené úřední hodiny. Lidé tak s vyřízením veškerých žádostí musí počkat až do příštího týdne, kdy bude úřad již běžně fungovat v pondělí i ve středu od 8.00 do 11.45 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin.

Čtěte také: Charitativní rockování pomůže chlapci z Kostelce

V sobotu přistaví kontejner, v pondělí odvezou papír

Veltruby – Do Sportovní ulice přistaví v sobotu v 9.00 hodin kontejner. Místním bude k dispozici do 11.00 hodin. V pondělí se pak uskuteční svoz komunálního odpadu a papíru. vyvážet se tedy budou černé a modré popelnice.

Karneval chystají pro děti, ale také pro dospělé

Libenice – Dětský karneval i karneval pro dospělé je na nadcházející víkend připravený v Libenicích. Dětský maškarní rej s diskotékou na přání začne ve 14.00 hodin v místní hospodě. Večer se pak v maskách budou bavit dospělí. Zábava začne ve 20.00 hodin. O hudbu se postará Petr Pertíček a Atlantis.

Chtějí schválit rozpočet

Vitice – Schválit rozpočet na letošní rok. To je hlavní a nejdůležitější bod programu zasedání zastupitelů obce. To je naplánované na středu 8. března. Zasedání začne v 18.00 hodin. Kromě rozpočtu budou zastupitelé řešit také kritéria pro přijetí do mateřinky.

Čtěte také: Studenti gymnázia se na svém plese vydali na Havaj