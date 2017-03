KRÁTCE: Co se děje na Kolínsku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Kolínska.

Jan Nedvěd.Foto: zdroj: internet (www.honzanedved.cz)

Zpěvačka Lucie Bílá hostem Humoriády na Regionu

Kolínsko - Oblíbený pořad Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region Střední Čechy bude mít dnes po šestnácté hodině speciálního hosta zpěvačku Lucii Bílou. Celou hodinu budete moci spolu s ní rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Český rozhlas Region naladíte na frekvenci 100,5 FM.

Oslavte Mezinárodní den žen s hudbou i občerstvením

Kouřim - Přátelské posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen s hudbou a plánovací schůzkou k projektu Za odkazy našich předků je naplánované na úterý 7. března. Akce nazvaná otevírání srdíček začne v 15.00 hodin v domově pro seniory.

Barchovice - Barchovičtí oslaví MDŽ v sobotu. Na obecním úřadě je připravené posezení s hudbou. Ženy mají vstup zdarma. Akce začne v 16 hodin.

Vrátkov - Oslavy Mezinárodního dne žen si užijí také ve Vrátkovském hostinci. Chybět nebude hudba ani dárky. Akce se koná v pátek 10. března od 14 hodin.

Čtěte také: Bájní gryfové budou na střeše snad alespoň v kopiích

Koncert Jana Nedvěda v divadle je vyprodaný

Kolín - V kolínském divadle v úterý vystoupí Jan Nedvěd. Koncert nejznámějšího českého folkového a trampského písničkáře je již beznadějně vyprodaný. Původně se koncert měl uskutečnit již v lednu. Nakonec byl přeložený právě zítřejší večer.

Babybio promítá komedii Všechno nebo nic

Kolín - Film Všechno nebo nic dnes promítá kolínské kino. Projekce se uskuteční v rámci kina Babybio. To znamená, že promítání je určené pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti. Rodiče se dívají na film a děti si hrají přímo v prostorách kinosálu. Projekce se koná za snížené hladiny zvuku a sál je částečně osvětlený. Akce začíná v 9.30 hodin.

Plaňanští skauti dostanou od městyse slavnostní vlajku

Plaňany - Městys Plaňany věnuje místní organizaci skautů slavnostní vlajku. Stane se tak při příležitosti 110. výročí založení světového skautingu.

Čtěte také: Kaple je téměř hotová, vysvětí ji na pouť

Město řeší, zda je únosné rozjet na jaře další opravu

Kolín - Další z rekonstrukcí, které by se měly v kolínských ulicích uskutečnit během jara, je oprava dilatačních pásů nadjezdu na Zálabí. Pracovat by se mělo ve směru výjezdu z města Ovčáreckou ulicí i na větvi směrem na Týnec nad Labem. Oprava by měla probíhat ve stejných termínech jako další dvě rekonstrukce ve městě, tedy v dubnu až květnu. Proto nyní město celou záležitost projednává s dopravní policií, zda je to vůbec pro dopravu v Kolíně únosné.

Obec získá 85 tisíc korun od mobilního operátora

Vrátkov - Mobilní operátor má na vrátkovském vodojemu telekomunikační zařízení. Původní smlouva o pronájmu pozbyla platnosti, tak obec uzavřela novou na 85 tisíc ročně.

Voděrady čeká zasedání

Černé Voděrady - Žádost o připojení na vodovod i změnu územního plánu obce budou probírat zastupitelé na své schůzi tento týden. Jednání se koná ve středu od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Černokostelečtí vyhlásili keramickou soutěž

Kostelec n. Č. l. - Město vyhlásilo soutěž na téma keramická žardina na květiny. Do soutěže je nutné se nyní přihlásit pomocí formuláře. Příjem výrobků pak bude 27. května od 8 do 9.30 hodin ve stánku pořadatele. Výrobky, které se umístí na prvních třech místech, zůstanou v majetku města.

Čtěte také: Nemocnice se starají o děti svých zaměstnanců, školky otevírají i veřejnosti