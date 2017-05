KRÁTCE: Černokostelecké náměstí uzavřou trhy, klub Céčko hra proti AIDS

Kolínsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Kontejner na odpad nahradí opět pravidelné svozy

Vitice – Shromažďování velkoobjemového odpadu na ploše hřiště uprostřed obce není akceptovatelná. Shodlo se na tom vedení obce na zasedání zastupitelů. Jako nejlepší řešení se Vitickým jeví opětovné zavedení pravidelných svozových dní v jednotlivých obcích. Harmonogram svozů ještě není známý.

Náměstí Smiřických uzavřou tradiční Keramické trhy

Kostelec n. Č. l. – Z důvodu pořádání tradiční Keramických trhů bude v sobotu 27. května uzavřené náměstí Smiřických a několika dalších ulic v okolí náměstí. Uzavírka se týká Pražské ulice od křižovatky s ulicí Komenského směrem na náměstí, dále Kutnohorské ulice od křižovatky s ulicemi Svatbínská a Tyršova taktéž směrem náměstí a v neposlední řadě také Českobrodské ulice u zámku. Autobusové zastávky budou z náměstí přemístěné do ulice Tyršova, a to od 6 do 18 hodin.

Klub Céčko je pro veřejnost uzavřený kvůli Hře proti AIDS

Kolín – Otevřený klub Céčko je až do 26. května uzavřený pro veřejnost. Důvodem je konání akce nazvané Hrou proti AIDS. Jde o interaktivní hru zaměřenou na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV. Akce se každoročně účastní žáci 8. a 9. tříd z kolínského okresu.

Radovesničtí slavnostně otevírají dětské hřiště

Radovesnice – Děti v Radovesnicích se dočkaly nového hřiště. Už v sobotu dojde k jeho slavnostnímu otevření. Nejen děti si hřiště mohou přijít vyzkoušet ve 14 hodin. Vedení obce slibuje malý dárek pro každého, kdo přijde.

Voděrady mají nové stanoviště kontejnerů

Černé Voděrady– Voděradští zprovoznili nové stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v části obce zvané Chaloupka. K dispozici jsou zde kontejnery na plast a sklo. V obci jsou tedy již čtyři stanoviště kontejnerů. Voděradští tak chtějí, aby se zlepšovala dosažitelnost jednotlivých kontejnerů pro občany. Kromě hlavního stanoviště, které je v části obce Na kopečku, jsou v provozu také stanoviště v Střímelické ulici a u rybníka. V brzké době chce vedení obce upravit povrch pod kontejnery právě na dvou posledních jmenovaných stanovištích.