Krása i odpudivost. To kombinuje Zlatá ulice

Kolín /FOTOGALERIE/ – Zlatá ulice, někdy po známé pražské nazývaná i ulička, tedy úzká spojnice mezi Pražskou ulicí a ulicí Karolíny Světlé, je jakoby Bohem zapomenuté místo uprostřed dvou pěkně upravených lokalit.

Krásná historická ulička budí dojem špinavé periferie, o odpadky či počmárané zdi není nouze, aktuálně je na jednom ze zazděných oken nakáleno v takové výšce, že se ani nechce věřit, že by to zvládl pes.

A to se už několik měsíců neobjevily problémy s kanalizací. „Ta je zde fatálně špatná, vysloveně havarijní tav. Rád bych, aby se oprava stihla ještě letos, kanalizace i v zimě tropila nepříjemnosti,“ uvedl starosta Vít Rakušan.

Stav Zlaté uličky tedy zrovna neláká k nahlédnutí a někdy ani k projití. „Za tmy raději projdu Pražskou ulicí, ve Zlaté si člověk nepřipadá úplně bezpečně,“ popsala Jitka Kratochvílová.

Jak potvrdil místostarosta Michael Kašpar, město je připravené letos s opravou Zlaté uličky začít, ale městský architekt přišel ještě s pěkným nápadem na nasvětlení. „Navržené jsou historické lampy, které by se instalovaly mezi domy, tedy soukromými budovami, takže ještě musíme získat souhlasy majitelů. Dalším nápadem je pak nasvítit uličku zespodu z chodníku, což je třeba konzultovat s Národním památkovým ústavem,“ uvedl místostarosta.

Pokud se dohoda s vlastníky domů a památkáři podaří brzy, začne se letos, jinak až příští rok. „Zlatá ulička by si to zasloužila. Lidé ani nevnímají, jak je to krásná ulička jako někde v Benátkách,“ shrnula Marcela Šimonová.