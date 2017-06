OBRAZEM: Krajské kolo hasičské soutěže Plamen

Kolínsko/Kutnohorsko /FOTOGALERIE/ - Hezké bylo sledovat hloučky lidí procházející se v podvečer ulicemi a mířící do kostelů, kde je vítaly otevřené dveře a kulturní program v rámci letošní Noci kostelů. Cestu do svatostánků si našly rodiny s dětmi, mladí lidé vedoucí se za ruce, skupinky seniorů, zkrátka všechny věkové kategorie. Otevřely se velké katedrály i malé kostelíky, kam mají lidé nezřídka možnost podívat se jen párkrát do roka nebo ani to ne.