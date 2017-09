Kouřimská ulice se propadá, oprava je už nutná

Kolín – Kouřimskou ulici čeká nejspíš ještě letos nutná rekonstrukce. „Je to ulice v historickém centru města, která se objektivně propadá,“ říká starosta Vít Rakušan. Znatelné je to zejména při cestě směrem od Karlova náměstí nahoru a příčinou je stará rozbitá kanalizace pod silnicí.

Kouřimská ulice v KolíněFoto: Deník / Martinková Jana

Pracovat se bude od náměstí na zlom ulice v kopečku, tedy na křižovatku s Brandlovou ulicí a ulicí Karolíny Světlé. „Předně musíme opravit kanalizaci, která nejde od náměstí až nakonec Kouřimské ulice v Legerově, ale v kopci se láme do stran, pak už je jiná kanalizační větev. Ta přijde na řadu v příštím roce. Zmíněnu první část, když Pán Bůh dá, počasí dá, vybere se kvalitní firma, tak budeme dělat ještě letos,“ potvrdil starosta.

Kromě opravy sítí budou úpravy obnášet i novou dlažbu, úpravu veřejné zeleně, která by měla být bohatší, možná přibude pár kousků mobiliáře, ale žádné zásadní inovátorství to podle starosty nebude. Projektantská cena počítá s investicí kolem šesti milionů, veřejná soutěž by měla cenu o něco snížit. Časem by mělo být v Kouřimské ulici i hezčí veřejné osvětlení.

„Kouřimka je dnes de facto jediným výjezdem z náměstí, nepočítám-li klikacení se Rubešovou ulicí. To bude zase dopravní zmatek,“ podotkl řidič Tomáš Pomichálek. „Ano, dopravní opatřeních v centru města budou nutná, budeme o nich včas informovat,“ uvedl starosta.