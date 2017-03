Kouřim se věnuje rodinám a mezigeneračním vztahům

Kouřim již dvakrát uspěla v soutěži Obec přátelská rodině. V loňském roce za první místo město získalo 900 tisíc korun

Ilustrační fotoFoto: shutterstock.com

Kouřim se řadí mezi několik měst v kraji, která se intenzivně věnují rodinné a sociální politice již dlouhou řadu let. „Patříme mezi první tři města Středočeského kraje, která v roce 2006 komunitně naplánovala sociální služby," připomněla starostka města Zuzana Čiháková. Za deset let, které od té doby uplynuly, se Kouřim v této oblasti posunula dál. I přesto, že je sociální politika města na vysoké úrovni, je stále ještě co vylepšovat

Priority města v oblasti rozvoje sociálních a souvisejících služeb jsou od počátku rozdělené na čtyři základní okruhy. Do prvního okruhu patří rodiny s dětmi a mládež, druhá skupina je věnovaná seniorům a osobám se zdravotním postižením. Třetí okruh se věnuje osobám v nepříznivé životní situaci. Dává důraz na individuální i společenské řešení, jak pomoci. Poslední okruh se zabývá mezigenerační a generační spoluprací.

Už v roce 2014 získalo město čestné uznání tehdejšího hejtmana kraje za sociální koncepci města. Ve stejném roce bylo oceněno za sociální služby také nadací VIA.

Již dvakrát byla Kouřim úspěšná také v soutěži Obec přátelská rodině, kterou vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí. V loňském roce město díky prvnímu místu získalo také 900 tisíc korun. Ty kouřimské vedení postupně investuje do nejrůznějších projektů, které jsou věnované dětem, rodinám či seniorům. Letos se podle pravidel soutěže zúčastnit nemohou, v příštím roce se však podle starostky znovu přihlásí.

Mimo této soutěže se v loňském roce město přihlásilo také do další soutěže, kterou zaštítilo Ministerstvo pro místní rozvoj. I tady uspělo. „Náš projekt vyhrál ve své kategorii a dokonce získal ocenění absolutní vítězný projekt," řekla starostka města. Také v tomto případě město Kouřim získalo za vítězství finanční odměnu.

PLÁNY DO BUDOUCNA

Prostor pro zlepšení ale v Kouřimi stále ještě mají. Jedním z vytyčených cílů je realizace projektu městské plovárny, kterou se zatím nepodařilo vystavět. Jen částečně se pak město stará o realizaci sociálně preventivních programů, které by rádo dokončilo.

Co se týče seniorů, v Kouřimi se prozatím nepodařilo zajistit dostatečnou kapacitu odlehčovacích služeb. Cílem této služby je poskytnout krátkodobý pobyt pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Ačkoli jsou sociální služby na území města neustále rozšiřované, daří se dané cíle do jejich komplexnosti plnit pouze částečně.

