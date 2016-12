Kostely ožijí zpěvem, Kouřim podpoří festival

Kolínsko - Na mnoha místech na Kolínsku se chystají vánoční koncerty. Předvánoční doba ovlivňuje také otevírací doby.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Archiv

Přijďte na adventní koncert

Týnec n. L. – Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Týnci nad Labem dnes ožije adventním koncertem. Od 16.00 hodin tu vystoupí pěvecký sbor týnecké školy.

Knihovna je zavřená

Dobřichov – Obecní knihovna nebude již v letošním roce přístupná. Čtenáři si mohou přijít vypůjčit knihy až v příštím roce. Otevřeno bude opět od 8. ledna.

Základní škola připravila vystoupení v kostele

Starý Kolín – Místní základní škola před Vánocemi zazpívá v kostele sv. Ondřeje. Akce je naplánovaná na středu 21. prosince od 17.00 hodin. Vystoupení potrvá asi půl hodiny.

Pošta má do konce roku jinou otevírací dobu

Radim – Pošta dočasně změnila otevírací dobu. Od dnešního dne do 30. prosince bude pošta přístupná vždy od 8.00 do 10.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin. Tyto otevírací hodiny platí ve všední dny. Na Silvestra je otevřeno pouze dopoledne.

V Křeslu pro hosta zazní i dětský pěvecký sbor

Český Brod – V kulturním domě Svět se dnes návštěvníci mohou těšit na Křeslo pro hosta s Kateřinou Brožovou. Jde o mimořádné vánoční Křeslo pro hosta, kde zazní vánoční melodie i koledy a to i za doprovodu dětského sboru ZUŠ Brandýs nad Labem. Začátek je naplánovaný na 19.00 hodin.

Kouřim podpoří další ročník festivalu Kouřimská skála

Kouřim – Stejně jako v minulých letech i v roce 2017 podpoří město festival Kouřimská skála. Zastupitelé rozhodli o částce 100 tisíc korun. Částka uhradí pronájem technického zázemí. Město tedy jako obvykle uhradí náklady na pódium, agregát, projekci a světelnou i hudební aparaturu.