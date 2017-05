Kostelec po roce ožije tradičním keramickým trhem

Kostelec n. Č. l. – Už v sobotu ožije Kostelec nad Černými lesy již 29. ročníkem keramických trhů. Náměstí bude patřit hrnčířům a keramikům.

Keramické trhy v PloskovicíchFoto: Deník/Karel Pech

Pro diváky jsou připravené soutěže nebo přehlídka řemesel na zámku. Trhy oficiálně zahájí starosta města Jiří Kahoun v 9 hodin. Ve stejný čas dojde k zahájení soutěže o keramickou sadu na víno, terapeutické Centrum Modré dveře otevře trh chráněných dílen a svůj program zahájí také umělecká dílna pro děti. Hudební program odstartuje kapela mladých muzikantů Junior Stars Band a mažoretky Berušky z Bezručky, po kterých se představí ještě mažoretky říkající si Scarlett.

V 9.30 hodin dojde k zahájení točení na hrnčířském kruhu pro návštěvníky a o pár minut později vystoupí děti z místní základní školy. V 10 hodin začne v muzeu hrnčířství výstava obrazů Gabriely Kryl a expozice černokostelecké umělecké keramiky.

Galerie Jan Svatoš představí keramické plastiky. Ve stejnou dobu vystoupí místní mateřinky a po nich základní umělecká škola Pečky, která zahraje na nádvoří zámku. Následovat bude taneční vystoupení dětí z B.D.S. Academy a ukázka činnosti hasičské přípravky. Krátce před polednem vystoupí Petr Jasinčuk s hrou na brumli a po obědě zahraje kapela Poutníci. V odpoledním programu na hosty čeká koncert sboru Chorus Angelicus v Kostele sv. Jana Křtitele. Od 15 hodin vystoupí kapela Krausberry, o dvě hodiny později pak skupina Osm setin bez jídla.

Téměř po celý den bude pochopitelně na náměstí a v jeho okolí platit dopravní omezení. Náměstí Smiřických bude podle Bohuslava Vedrala z odboru rozvoje města uzavřené od 6 do 18 hodin. Uzavírka se ve stejný čas týká také ulice Pražská od křižovatky s ulicí Komenského směrem na náměstí, ulice Kutnohorská od křižovatky s ulicemi Svatbínská a Tyršova směrem k náměstí a také Českobrodské ulice od náměstí k zámku.

Autobusové zastávky z náměstí Smiřických budou pro tento den přemístěné do ulice Tyršova, a to také od 6 do 18 hodin. Parkování na náměstí bude možné stejně jako každoročně pouze pro keramiky, ostatní musí využít jiných míst k parkování.