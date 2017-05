Kostelec patřil keramickým trhům

Kouřim - V kouřimském parku se konal už třináctý ročník kuličkiády. O popularitě akce svědčí i to, že někteří z účastníků soutěží nepřetržitě už devět let. Hráči jsou rozdělení na několik kategorií, a to od předškoláků až po dospělé. Každý soutěžící má deset kuliček, které musí umístit do důlku. A právě počet „cvrků" rozhoduje o umístění v celkovém pořadí. Akci pořádalo město Kouřim.