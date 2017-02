Kontejnerové třídy postaví do poloviny srpna

Kostelec n. Č. l. – Kontejnerová škola by měla žáky přivítat už v září. Stavět se začne pravděpodobně v březnu.

Ilustrační foto.Foto: Jiří Sejkora

Kontejnerová škola v Kostelci nad Černými lesy bude. V současné době je ukončené výběrové řízení na zhotovitele a běží čtrnáctidenní zákonná lhůta, kdy účastníci mohou podat odvolání. Poté bude možné podepsat smlouvu s vítězem, jak potvrdil místostarosta města Jan Černý.

Podle jeho slov by stavba měla být financovaná z dotace, kterou vypsalo ministerstvo financí. Zda však peníze město získá, bude jasné do konce března. Pokud Černokostelečtí se svojí žádostí neuspějí, budou se muset zamyslet, jak zakázku zaplatit. „Pak by zastupitelé museli rozhodnout, zda částku z rozpočtu uvolní," řekl Jan Černý. S investicemi do školství sice v Kostelci letos počítají, prozatím však zastupitelé z městské kasy neuvolnili tak vysokou částku, která by byla potřeba v případě, že by stavbu financovalo pouze město. Kontejnerová škola by měla podle místostarosty vyjít na necelých deset milionů korun, pokud hovoříme o celkové částce včetně vybavení jednotlivých učeben.

Podle slov Jana Černého by kontejnerová škola měla být hotová čtrnáct dní před koncem letních prázdnin. Přesné datum dokončení je stanovené na 15. srpna. V září by pak do čtyř nově vzniklých učeben mělo zasednout celkem 120 žáků.

Kapacitě zdejší základní školy by mělo alespoň částečně ulevit také znovuotevření základní školy na Vyžlovce.

