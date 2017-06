Konec oddechu, startuje další uzavírka Ovčárecké ulice

Kolín – Na krátkou dobu si řidiči v Kolíně oddechli od uzavírky Ovčárecké ulice a už je tu další. Startuje v pondělí v devět hodin ráno.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Krajská správa a údržba silnice bude rekonstruovat povrch silnice v délce 900 metrů od křižovatky s Kolínskou ulicí na konec Kolína, zhruba do míst, kde začíná řepařská drážka. Práce budou trvat 20 dní, tj. nejdéle do 9. července. Výsledkem bude tichý asfalt, hlukové zatížení v Sendražicích by se tedy mělo výrazně snížit.

Provoz bude zachován na výjezdu z města směrem na Ovčáry, a to bez omezení tonáže, pouze se sníženou maximální povolenou rychlostí. Nejprve se bude opravovat levý pruh směrem na Ovčáry (cca do 29. června), pak pravý pruh.

Uzavírka se projeví ve směru do Kolína. Objízdná trasa povede přes Veltruby stejně, jako tomu bylo při nedávné uzavírce. “Nechápu, proč se rekonstrukce nemohla dělat v době celozávodní dovolené TPCA,“ říká starosta Veltrub Ivan Kašpar. Ze zvýšeného provozu samozřejmě v obci nemají radost. „Ale nějak to musíme zvládnout,“ dodal starosta.

Po nájezdu do Kolína místostarosta Tomáš Růžička předpokládá, že si řidiči ve městě najdou alternativní cestu. „Tedy Sadovou, Okružní ulicí a včetně autobusů budou moci najíždět na Ovčáreckou a dál na Nový most,“ předeslal místostarosta.

Bude opět otevřený přípojný pruh na malém kruháku u Masarykova mostu, kterému Kolíňáci říkají bypass. Znamená to, že auta budou moci najíždět i přes pruh určený pro autobusy. „Uvažujeme, že bychom tuto úpravu udělali i trvalejší,“ poznamenal Tomáš Růžička. Během nedávné uzavírky se objevily dotazy, kdo má v těchto místech přednost. Přednost dává samozřejmě řidič z připojovacího pruhu.

Znovu se od pondělí objeví mobilní semafory na křižovatce silnice do Veltrub se silnicí od TPCA na Velký Osek. Na základě připomínek Kolína a Veltrub budou semafory funkční jen v pracovní dny od 7 do 17 hodin. „Při minulé objížďce to byla opravdu tragédie. Řidiči byli stresovaní a asi to nedokázali pochopit,“ shrnul místostarosta Růžička. „No byla to naprostá hloupost. O víkendu jsme tam stáli jak pitomci,“ konstatoval řidič Luboš Charvát, který těmito místy jezdí do zaměstnání. Následně docházelo i k problémům, že lidé semafory otáčeli. Jenže ne všechny. „Opakovaně se nám stalo, že někdo otočil část těchto semaforů,“ popsal jednatel společnosti Dopravní značení KH Jaroslav Nepraš. Výsledkem pak byla velice nebezpečná situace, kdy část řidičů projížděla v domnění, že semafory nefungují, a přitom jela na červenou. „Jakákoli manipulace s dopravním značením může řidiče vystavit nebezpečí,“ potvrdila policejní mluvčí Martina Fejfarová.

Po těchto zkušenostech už se tedy budou na večer, noc a víkend semafory vypínat či patřičně zakrývat. Nemělo by tedy tentokrát docházet ani k situacím, že řidiči zastavovali, protože viděli odpočítávání času, což je mátlo.

Uzavírka Ovčárecké ulice se samozřejmě dotkne i autobusů, které také budou muset jezdit objížďkou. Okresní autobusová doprava nebude zajíždět do zastávek Kolín - Sendražice a Kolín – Strojírny, náhradní zastávka za ně nebude. Zastávka Kolín - Na Louži bude přemístěna do zastávky Kolín - Na Louži I ve Veltrubské ulici.

Arriva nebude ve směru do Kolína zajíždět do zastávek Kolín - Strojírny, Kolín - Tatradomy a Kolín - Na Louži, v obou směrech pak do zastávky Kolín – Sendražice - rozcestí 0.2.

S uzavírkou se budou potýkat i městské autobusy a zrovna ty nejvytíženější linky. Jednička například přepraví ročně 27 % všech cestujících. V obou směrech budou zrušeny zastávky Kolín - Sendražice, rozc. 0.2 a Kolín - Sendražice Jednota. Náhradní zastávka za obě zastávky bude v Kolínské ulicí. Zpět pojedou autobusy přes Tovární ulici.

Současně s opravou povrchu silnice se bude v Ovčárecké ulici rekonstruovat i mostní závěr nadjezdu. Opět zůstane jeden pruh z Kolína na Ovčáry průjezdný. Práce skončí o něco dříve, konkrétně do 3. července.