Konec chaosu! Nový řád změní reklamy v centru

Kolín /FOTOGALERIE/ – Nově vznikající provozovny i jejich reklamní poutače v historickém centru města dostanou pevný řád. Bude tak konec možnosti, kdy si podnikatelé mohli zvolit prakticky jakýkoli druh upozornění na svůj podnik.

Radnice získala dotaci na pořízení regulačního plánu památkové rezervace. Te zde podle místostarosty Michaela Kašpara dosud nikdy žádný nebyl. Když se ale vezme v potaz, že dodnes nad nikým nevisel žádný bič, lze konstatovat, že to v centru Kolína není ještě tak hrozné. Ale sem tam by to zlepšení sneslo. „V jistých místech je to docela hrůza, jak na fotkách ze Sovětského svazu 70. let,“ řekl svůj názor Kolíňák Lukáš Neumann.

S tím souhlasí i vedení města. „Jednotný ráz reklam by byl dobrý. Když se podíváte na některé výkladní skříně a některé hezké dřevěné výkladce, je to velký rozdíl,“ poznamenal místostarosta.

Regulační plán ale podle něj nebude platit zpětně. „Nemůžeme nikomu říct, aby si přestavěl dům,“ ujistil Kašpar. Zároveň ale doplnil, že město chce nastavit motivační dotační titul pro podnikatele, kteří již v památkové rezervaci podnikají a chtěli by se řídit tím, co jim architekti dovolí. „Zkrátka aby se památková zóna kultivovala,“ shrnul místostarosta.

Podnikatelé se na chystanou novinku zatím tváří neutrálně. „Nemám o tom informace. Jen vím, že to nemá platit pro už zaběhnuté podniky,“ řekl Jan Slavíček. Dotaci by možná využil provozovatel jedné z restaurací. „Záleží na výši. Aby mě úpravy nestály půl milionu a od města nepřišlo pár tisíc,“ poznamenal.