Kolínští sociální demokraté vyzývají ministryni k odstoupení z kandidátky

Kolín – Zásah policie na ministerstvu školství a obvinění dvou podřízených ministryně Kateřiny Valachové v souvislosti s rozdělováním státních dotací vyvolal silnou nevoli v řadách kolínských sociálních demokratů.

Marek Semerád u krajských volebFoto: DENÍK/ Jana Martinková

Vyzývají k odstoupení ministryně školství Kateřiny Valachové a předsedy sněmovny Jana Hamáčka z kandidátky strany ve Středočeském kraji. „Kolínští sociální demokraté si myslí, že po posledním vývoji korupční kauzy v českém fotbale by měli z kandidátní listiny zmizet ministryně školství Kateřina Valachová, která nese zodpovědnost za rozdělování dotací, i lídr Jan Hamáček. Ten do našeho kraje paní ministryni přivedl a za kandidátní listinu, na níž je paní Valachová na druhém místě, převzal politickou zodpovědnost,“ uvedl předseda kolínských sociálních demokratů Marek Semerád.

„Navíc se pan Hamáček na každém zasedání chlubil, že pan Jansta je jeho největší kamarád. A to není právě to, co bychom měli voličům nabídnout,“ soudí Marek Semerád. Ten se podle svých slov domnívá, že kandidátní listina by se rozhodně měla přehodnotit a lídrem by se měl stát docent Václav Drška. „Jako Okresní výkonný výbor Kolín jsme jej navrhovali, ale působením pana Hamáčka nebyl zařazen ani na návrh kandidátní listiny,“ dodal Marek Semerád s tím, že jakožto člen Ústředního výkonného výboru ČSSD bude zmíněnou změnu navrhovat.