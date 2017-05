Kolínský zámek dostane fasádu za 4,5 milionu

Kolín /FOTOGALERIE/ – Kvůli deštivému počasí se o několik dní posunul start rozsáhlých rekonstrukčních prací na fasádách kolínského zámku. Nyní už se i přes občasné dešťové kapky pracuje, aktuální etapa by měla být hotová do konce října.

„Nejedná se ale pouze o opravu fasády, nýbrž z velké části také o restaurátorské práce,“ připomněl místostarosta Michael Kašpar.

Národní památkový ústav důrazně tlačil na to, aby se na fasádách kolínského zámku zachovaly části sgrafit. „Ne ovšem tak, že by se tyto zdobné prvky jednoduše odstranily a vytvořily nově, ale zrestaurují se. Což bude samozřejmě časově náročnější,“ vysvětlil místostarosta.

Dodal, že další fázi oprav fasád chce město financovat také z ministerského programu regenerace městských památkových rezervací. „První část fasády bude v letošním roce, druhá pak příští rok. Celková investice do fasád je kolem 4,5 milionu korun. Máme samozřejmě určitá investiční omezení v rámci peněz, které jsme z ministerstva kultury dostali, takže je akce záměrně rozdělená do dvou let, abychom mohli vyčerpat z dotací co nejvíce,“ popsal Michael Kašpar.

Práce plánované na příští rok by měly začít hned v lednu a trvat do října. Po mnohaměsíčních pracích probíhajících pod pečlivým dohledem památkářů, by tedy za rok a půl měly přinést celkovou opravu vnějšího pláště západního křídla zámku.