Kolínská knihovna chystá prázdninový provoz

Kolín – Kolínská knihovna stejně jako každoročně chystá také v letošním roce na prázdniny upravenou provozní dobu. Ta bude platit od . července do . září na všech odděleních knihovny včetně pobočky na sídlišti.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Oddělení pro dospělé i pro děti v Husově ulici v Kolíně bude čtenářům k dispozici každý všední den kromě úterka. V pondělí bude otevřeno od 8 do 11 hodin a poté od 12 do 16 hodin. Stejná otevírací doba platí také pro páteční den. Ve středu se odpolední otevírací čas protáhne až do 18 hodin. Ve čtvrtek je možné si knihy půjčit jen v dopoledních hodinách.

Stejná otevírací doba bude platit také pro čítárnu. Ta však bude otevřená také v úterý dopoledne.

Pobočka pro dospělé v Benešově ulici bude o prázdninách otevřena pouze tři dny v týdnu. V úterý a ve čtvrtek bude zavřeno. V pondělí mohou lidé chodit mezi 8 a 11 hodinou a odpoledne mezi 12 a 16 hodinou. Ve středu knihovna otevře od 9 do 12 hodin a poté od 13 do 17 hodin. Každý pátek pak bude otevřeno dopoledne od 8 do 11 hodin.

Dětská pobočka knihovny na sídlišti bude přes prázdniny uzavřená v úterý a ve středu. V ostatní všední dny však mohou malí čtenáři dorazit vždy od 8 do 11 hodin nebo potom od 12 do 16 hodin.

Ačkoli knihovna bude mít přes léto zkrácenou otevírací dobu, rozhodně nebude zahálet. Na čas prázdnin je totiž vyhlášená fotografická soutěž, které se mohou zúčastnit děti i dospělí. Téma je jednoduché: léto v Kolíně. Fotografie je třeba odevzdat v 1. patře městské knihovny v Husově ulici v oddělení čítárny. Je třeba, aby byl snímek označený jménem autora a emailem nebo telefonním číslem.