Kolíňákům se otevřou desítky let nepřístupné terasy

Kolín – Terasy za městským společenským domem s překrásným výhledem na řeku Labe by se měly veřejnosti otevřít nejdéle do měsíce. Práce na jejich rekonstrukci zdárně pokračují a jak potvrdil místostarosta Michael Kašpar, aktuálně se nijak nezpožďují.

Kolíňáci by mohli mít další místo pro kulturní vyžitíFoto: Deník/ Jakub Šťástka

Velmi pěkné místo nebylo kvůli havarijnímu stavu přístupné desítky let, takže už v podstatě do jisté míry upadlo v zapomnění Kolíňáků. Přidal se i fakt, že se kdysi terasy začaly zavírat kvůli tomu, že si je oblíbili bezdomovci a narkomani. „Vůbec si nevzpomínám, že bych na terasách za kulturákem někdy byl. Ale určitě je to moc pěkné místo, je dobře, že se zpřístupní,“ zamyslel se Kolíňák Tomáš Beran.

S nápadem toto atraktivní místo přímo v centru Kolína opravit a znovu (nejen) Kolíňákům otevřít přišlo město zhruba před čtyřmi lety. Následně se mu pak podařilo na rekonstrukci získat grant od automobilky TPCA.

Nyní už se opravy chýlí ke konci, hotovo by mělo být přibližně v polovině července. „Nyní jsme ještě s městským architektem řešili poslední drobnosti, jako je podoba osvětlení,“ dodal místostarosta.

Rekonstruovaly se horní i spodní terasy, bylo třeba vyřešit narušenou statiku schodů, místo nefunkčních bazénků se vysazuje květinová výzdoba. Opravu potřebovaly také cesty, návštěvníků bude sloužit nový mobiliář, upravila se zeleň, přibyla skla instalovaná mezi terasami a dráhou.

Zrekonstruované terasy nabídnou příjemné místo k odpočinku s výhledem na řeku a Práchovnu, přilehlá restaurace tam umístí venkovní posezení, v části teras pod balkónky najdete i veřejnou pracovnu s wifi, USB portem, přívodem elektřiny atd.

Otevírací doba teras se podle místostarosty Michaela Kašpara ještě řeší s provozovateli restaurace, ale určitě bude otevřeno každý den. Pokud by otevření nemohla zajistit restaurace, vypomůže městský společenský dům nebo městská policie. „Každopádně chceme, aby byly terasy otevřené co nejvíce,“ podotkl místostarosta. „Věřím, že nápad zvelebování veřejného prostoru bude pokračovat. Ať už jsou to miniknihovny, piáno v Komenského parku či veřejná pracovna na terasách. To je krok k tomu, abychom veřejný prostor brali jako náš,“ poznamenal také místostarosta.

Otevření teras vítá také ředitel městského společenského domu Zdeněk Hejduk. „Bude to další pěkný prostor v centru města,“ řekl. K čemu všemu bude možné ještě terasy využít, podle jeho názoru ukáže čas. „Určitě se využijí při Kmochově Kolínu třeba jako zázemí pro muzikanty. Uvidíme, jak to bude v případě koncertu na terasách vypadat s vlaky,“ poznamenal. Trať pod terasami je totiž hodně frekventovaná. Na stejnou stranu mají už dvě kolínské restaurace venkovní posezení a rozhodně nezejí prázdnotou. „Je ale pravda, že když jsme byli na obědě, za půlhodinku projelo nejméně deset vlaků,“ popsal jeden z hostů.