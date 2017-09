Kolíňáci jezdí na houby do sousedních okresů

Kolínsko /FOTOGALERIE/ - Rostou! K potěšení všech vášnivých i příležitostných houbařů houby rostou. Je však důležité vědět kam zajít. Spousty lidí z Kolínska tak míří na houby do sousedních okresů.

Pavel Vrátný z Peček na houby ve svém volném čase chodí pravidelně. „Houby začínají růst,“ prozradil s tím, že na houby chodí ráno. „Ale to je spíš kvůli lidem,“ vysvětlil. Podle jeho názoru je totiž teď v lese víc lidí než hub.

A které houby teď rostou? „Roste vše, podle toho kam se zajde. Člověk musí mít svá místa, jinak je to víc procházka než houbaření,“ řekl Pavel Vrátný s úsměvem. Kam na houby chodí on, však neprozradí. Právě proto, aby měl jistotu, že příště zase na svých oblíbených místech houby najde. Kromě lesů na Kolínsku však rád zavítá například také do okolí Sázavy. A co sbírá? „Sbírám jen známé houby, i když mám v mobilu atlas hub,“ přiznal. A ačkoli si jeho přátelé a známí myslí, že se mu již houby musely přejíst, není tomu tak. „Rád si je dám jednou za týden,“ přiznal.

Na houby rád jezdí také Milan Hutla z Břežan. „Zrovna se chystám vyrazit,“ přiznal mladý muž, který prý jezdí za Janovickou Lhotu na Kutnohorsku nedaleko Uhlířských Janovic. Sbírám takovou tu klasiku jako každý,“ vysvětlil Milan Hutla, že s houbami rozhodně neexperimentuje a domů donese vždy jen takové houby, které dobře zná. Houby prý mají doma rádi. „Něco nasušíme, uděláme si smaženici, nasmažíme řízky a něco dáme do mrazáku,“ vyjmenoval.

V okolí Uhlířských Janovic na houby vyráží také Petr Hlaváček. I ten si ale nechává své oblíbené místo pro sebe. Ještě na začátku srpna vyrážel do lesa Petr Hlaváček s jedním košíkem. Poslední tři týdny už si ale bere pro jistotu hned dva.

„Sám na houby nechodím, ale známí říkají, že v okolí Kolína zatím moc nerostou. Jezdí spíše k Sázavě,“ řekl Kolínskému deníku Radek Vlk z Kolína, který prý neholduje smaženici, ale houby má rád například v omáčkách či k masu.

Zdeněk Mašín z Plaňan prý v poslední době sám do lesa nevyrazil. „Švagr byl ale na houbách zrovna včera a přinesl dva plné koše,“ řekl s tím, že příbuzný vyrazil na houby na Havlíčkbrodsko, protože prý o víkendu nebyl úspěšný ani kolem Sázavy.

Co a kde mohou lidé v současnosti sbírat?

„V následujících měsících mohou lidé v lesích najít například kozáka březového, ryzce nebo křemenáče osikového,“ řekl. Lidé najdou houby s největší pravděpodobností tehdy, pokud se teploty pohybují kolem 25 stupňů a občas je doprovází déšť. S podzimním počasím jsou ale spojené chladnější teploty, které mohou houbařský úlovek ovlivnit. Z přemrzlých jedlých hub se mohou stát houby jedovaté. Proto se doporučuje sbírat na podzim spíše v lesích, kde jsou příznivější teploty,“ říká mykolog Jan Nováček.