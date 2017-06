Kolín se v sobotu zapojí do Dne bosé turistiky

Kolín – Den bosé turistiky se bude v sobotu slavit také v Kolíně u Bosé stezky na kolínském Zálabí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Co je to vlastně bosá turistika? V čem může barefoot a zdravé obouvání obohatit váš život? To všechno se dozvíte během dne. „Po 15 hodině zahájí odpoledne u Bosé stezky energická a pozitivní fyzioterapeutka Martina Miklovičová,“ zve na oslavy bosé chůze Veronika Žatečková. „Poví nám o zdravotních přínosech bosého chození a také jak začít, aby si člověk zvyklý být zavřený několik desetiletí v botách neublížil,“ popsala.

Poté bude podle jejích slov následovat workshop přirozeného pohybu mezi stromy v okolí stezky. Lidé vyzkouší, jak se dá pracovat s vlastním tělem. Jak ho používat tak, aby nás nic nebolelo. Na dalším workshopu si budou moci zájemci vyrobit vlastní sandále Huarache na míru. „Program bude zakončený komentovanou pocházkou naboso, kdy si lidé budou moci vyzkoušet správný stereotyp chůze a také společně s dětmi vyzkouší cvik na ploché nohy i jiné fyziologické odchylky,“ vyjmenovala Veronika Žatečková.

Pořadatelé mysleli také na děti, a tak je v programu také dílnička právě pro ně. Vyzkoušet si však pochopitelně mohou cokoli, co je zaujme.

V mezipauzách podle jejích slov bude hrát hudba a návštěvníci si budou moci zakoupit zboží u prodejní stánků. Ty budou nabízet zboží s tématikou pobytu v přírodě nebo bosé chůze. K dispozici bude vegetariánské občerstvení.

Akce je bez vstupného a je primárně určená rodinám s dětmi. Den slouží jako osvěta o prospěšnosti chůze bez bot, ale také ke vzbuzení zájmu o trávení volného času v přírodě.

Právě 10. června před čtyřmi lety vznikl v České republice první turistický spolek zaměřený na bosou turistiku, která se záhy stala oblíbenou volnočasovou aktivitou. Bosá stezka v Kolíně byla otevřená na podzim roku 2016.