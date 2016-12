Kolín je bezpečnější, dokazuje statistika

Kolín - Projekt prevence kriminality Bezpečný Kolín slaví tři roky. Podle policejních statistik se v Kolíně od roku 2013 výrazně snížila kriminalita, Kolín je tak podle policistů bezpečnější.

Kolínská radnice.Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Starosta Kolína Vít Rakušan a Jiří Fejfar, vedoucí územního odboru Kolín Policie ČR, hovořili o tom, co stojí za poklesem kriminality a co do budoucnosti ještě hodlají řešit. Největší problém vidí v tom, že Kolín má velký počet ubytoven.

Město tak vydalo stavební uzávěru, která zakazuje nové ubytovny. „Opatření je radikální, ale nové ubytovny v Kolíně nevznikají," podotkl, čemu přičítá větší bezpečí ve městě.

Podle Jiřího Fejfara také městu pomohli pracovníci hlídek Bezpečného Kolína. Tak se vloni nakonec podařilo to, že na parkovišti nedošlo k vykrádání aut, což bylo třeba v předvánočním období v minulých letech častým jevem.

Samostatnou kapitolou je chystaný zákaz hazardu na území města, který začne platit od 1. ledna 2017. Právě herny jsou podle vedení města i policie značným tzv. kriminogenním faktorem, v současné době je na území města 36 heren.