Kolín dolaďuje poslední detaily sportovní haly

Kolín /VIZUALIZACE, ANKETA/ – Město má v rukou vítěznou studii na budoucí tréninkovou sportovní halu v lesoparku Borky. Studie, kterou radnice spolu s architekty představila veřejnosti, vzešla ze čtyř oslovených uchazečů v architektonické soutěži. „V současné době na tom ještě pracujeme a finální studie by měla být hotová do 14 dnů,“ upřesnil místostarosta Michael Kašpar. Poté, pokud se vše odsouhlasí, přijde na řadu projektování, vlastní projekt by měl být hotový během příštího roku.

„Je to tedy menší hala, není to ta za 200 milionů. Je to hala, která počítá s investicí kolem 55 milionů. Bude sloužit primárně pro sporty, které mají velkou členskou základnu, ale nemají v Kolíně své zázemí, tedy florbal, házená, futsal a mohou to být i další sporty,“ shrnul místostarosta.

Nyní se dolaďují poslední detaily, prostor pro úpravu zde podle místostarosty ještě je. „Ale nechceme halu z 50 milionů nafouknout na 100 milionů,“ předeslal Michael Kašpar.

Město aktuálně řeší třeba finální povrch, který bude hala uvnitř mít. Každému sportu totiž logicky vyhovuje něco jiného. Florbalistům či házenkářům lité, gumové povrchy, basketbalistům zase klasická palubovka, protože jim je příjemnější co do pohybu.

„Snažíme se povrch sladit, aby byl co nejpřijatelnější pro všechny týmy,“ říká místostarosta. Zároveň město odsouhlasilo 500 tisíc korun na mobilní tribuny pro basketbalisty. „Až budou mít opravenou halu Spojů, zvýší kapacitu z 620 na cca 800 diváků. Myslím, že to bude důstojné zázemí, až se upraví ještě zázemí pro trenéry, šatny apod.,“ říká místostarosta Michael Kašpar.

Na studii budoucí podoby sportovní haly v Borkách se byl podívat i Kolíňák Vladimír Bouček. „Vypadá docela pěkně, i když za 200 milionů by byla jistě krásnější,“ smál se.

Město chce k zaplacení výstavby nové sportovní haly v příjemném přírodním prostředí Borků využít peníze od ministerstva školství. Získat ale může maximálně ani ne polovinu nákladů – zhruba 20 milionů. „Získat peníze od Evropské unie bohužel nejde, nemáme jako republika vyjednané podmínky. Je to podle mého názoru chyba vyjednávání ČR,“ říká místostarosta. „V jiných státech jde, aby se z peněz EU stavěly sportovní haly, jídelny a kuchyně, tedy objekty, do nichž česká města ročně dávají miliony. U nás to nejde a není to paušalizující z unie. Alokace se v některých oblastech nedočerpávají, takže peníze by tam byly, ale bohužel na toto ne,“ posteskl si Michael Kašpar.

„Když tak často nadáváme na Evropskou unii, podívejte se, jak vypadá třeba polský vyjednávací tým a jak český. Podívejte se na vzdělanostní strukturu a diplomatickou zkušenost členů týmů. Pak se nedivme rozdílům výsledků vyjednávání a nesvádějme všechno na Evropskou unii. Prostě vyjednávací tým České republiky je enormně slabý,“ uvedl starosta Kolína Vít Rakušan.