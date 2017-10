Kolín dává vědět světu: mám turistický potenciál

Kolín – O Kutné Hoře vědí cestovní kanceláře a turisté prakticky po celém světě. Ale co pouhých několik kilometrů vzdálený Kolín? Město má obrovské židovské dědictví, chrám starší, než je kutnohorská katedrála sv. Barbory, ale i řadu dalších zajímavostí. Ovšem téměř nikdo o tom neví. A trvá to tak už vlastně odnepaměti.

„Je to historický dluh Kolína,“ přiznává starosta Vít Rakušan. Radnice se do této oblasti chce nyní takříkajíc opřít a udělat velké změny. Zda se to podaří, ukáže ale až čas.

Nejaktuálnější novinkou je otevření nového informačního centra v nedávno zrekonstruovaném Veigertovském domě, tedy přímo v centru města v reprezentativních historických prostorách. „Například i o Kmochově Kolíně lidé marně hledali, kde máme íčko, kde by sehnali nějaké propagační materiály,“ doplnil starosta. Návštěvníci města totiž občas infocentrum v ulici Na Hradbách nenašli.

To ale s otevřením nového zůstane nadále v provozu. Svou polohou přímo u synagogy bude zacílené na turisty zajímající se o židovské památky. „Navíc se tedy nestane, aby nějaký den byla obě infocentra zavřená a turista se nedostal k informacím,“ dodal Rakušan. Momentálně město vypisuje výběrové řízení na referenta odpovědného přímo za oblast cestovního ruchu. „To Kolínu chybí. Chceme dělat cestovní ruch systematicky, zacíleně na různé skupiny turistů,“ zdůraznil starosta.

Nově chce mít Kolín informace o sobě propojené i do moderních aplikací, webových stránek, začít intenzivně spolupracoval s nově vzniklou středočeskou centrálou cestovního ruchu, která nabízí produktové balíčky k návštěvě Středočeského kraje.

K tomu je však potřeba i spousta dalších věcí, nejen předávání informací. Cestovní kanceláře, pokud už do Kolína zavítaly, si například dlouhodobě stěžovaly, že ve městě nemají kde zaparkovat turistický autobus. Potvrdila to například Tamara Zlámalová z First Tours. „Měli jsme s parkováním značné problémy při návštěvě židovského hřbitova,“ upřesnila.

Po rekonstrukci autobusového terminálu, která právě probíhá, by se to mělo změnit. Počítá se s parkováním turistických autobusů na ploše autobusového nádraží.

Město nedávno vydalo materiál propagující židovské památky v Kolíně, který je mj. i v hebrejštině. „Hledáme cesty včetně dobrých kontaktů s izraelskou ambasádou, aby se tyto materiály dostaly do správných rukou,“ připomněl Vít Rakušan.

Velkou přidanou hodnotou v oblasti cestovního ruchu bude rekonstrukce areálu chrámu sv. Bartoloměje, která by měla začít v nejbližších dnech. Vzniknou úplně nová místa k navštívení, jako třeba kostnice, multimediální expozice ve farní škole apod. Uvažuje se také o popularizaci moderní architektury, na čemž už pracuje městský architekt, Kolín chce propagovat i velké množství Stolpersteinů v dlažbě mnohých ulic.

Primární je podle starosty turistický balíček. Tedy například nabídka: přijeďte do Kolína s dětmi, ráno vám půjčíme kola, nabízíme celodenní program na jednu vstupenku, můžete si prohlédnout ty a ty památky, zajít do Vodního světa, podívat se na Medvědy u Kolína, zaběhat si v Borkách, pokochat se vyhlídkou z vodárny. „Prostě chceme, aby do pěti let byl Kolín v cestovním ruchu úplně jinde,“ shrnul starosta.

Co má Kolín jiného v porovnání třeba s Kutnou Horou, je rovina. A té lze dobře využít pro cyklisty. Po rekonstrukci vlakového nádraží byl měl být jeden prostor vymezen pro vstupní informační centrum. Už nyní se na nádraží půjčují jízdní kola a v těsně přilehlé Rorejcově ulici se aktuálně buduje napojení na cyklostezky. Až se opraví i Kutnohorská ulice, cyklista by se mohl komfortně dostat z nádraží až do centra. S tím souvisí i plánovaný podchod pod nádražím, který by měl být také přizpůsoben pro cyklisty.

A jak vidí své město coby turistický cíl sami Kolíňáci? „Kolín je průmyslové město, nikdy tu prostě nebude takový nával jako v Kutné Hoře, ale myslím si, že přesto má co nabídnout,“ soudí Tomáš Kubíček. „Jen to není o tom, že turista přijede do centra a ať se vrtne kamkoli, bude tam nějaké turistické lákadlo. V Kolíně prostě návštěvníci potřebují mít informace, kam zajít a kde to najít,“ myslí si Stela Kohoutová.