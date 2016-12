Kolín chystá výstražný systém pro povodně i únik chemikálií

Kolín - Město se dočká nového výstražného systému za zhruba 12 milionů korun.

Bude umět upozornit na povodeň a případně i únik chemických látek, pokud by se to stalo. Potvrdil to kolínský místostarosta Michael Kašpar. „Systém bude nejen kompletně vyměněn, ale i doplněn na místa, kde dosud není. Hlásiče budou umět samy dát vědět, když budou potřebovat opravu," vysvětlil.

Na malých tocích v Kolíně budou i hladinoměry, v reálném čase tak budou signalizovat, pokud by hrozily záplavy. „Součástí je i srážkoměr a napojení na informační systém, který bude na nádraží," podotkl.

Případné varování si budou lidé moci přečíst také na webu města. „Chceme systém varování přidat i do mobilní aplikace. Je logické tyto systémy co nejvíce propojovat," řekl kolínský místostarosta.

Stávající rozhlas je deset let starý, vedení města ho bude rozšiřovat do některých lokalit.