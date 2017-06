Kolín, Černé Voděrady i Úvaly! Řidiče trápí rozsáhlé uzavírky

Kolínsko - Léto na silnicích a objížďky. Evergreen každého roku. Ani letošní rok není výjimkou. Po celém regionu trápí řidiče hned několik uzavírek a dopravních omezení, které jejich cestu mnohdy výrazně prodlouží.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Nesnáze na silnicích dobře znají i řidiči na Kolínsku. Jen Kolín je v současné době rozkopaným městem. Řidičům se sice trochu ulevilo od kolon díky rychlejšímu ukončení prací na opravě plynovodu v Ovčárecké ulici. Nadále ale pokračuje omezení na nadjezdu nad železnicí, kde se opravují mostní závěry, hotovo by mělo být nejdéle za týden. Zde je ale umožněn obousměrný provoz, takže mohla být zrušena objízdná trasa pro nákladní automobily přes Veltruby a ulici Veltrubskou. „Dalším omezením, které prozatím přetrvá, je prováděná oprava mostních závěrů na Novém mostu, kde je termín pro ukončení prací stanoven na 30. června," uvedl místostarosta Tomáš Růžička. Dočasně by se nyní měl provoz na Zálabí vrátit k normálu. Ale jen do doby zahájení dalších prací souvisejících především s rekonstrukcí povrchu v Ovčárecké ulici.

Pokračuje i uzavírka Rorejcovy ulice a další omezení kvůli modernizaci autobusového nádraží. Řidiči se zde snaží najít různé zkratky, vesměs ne zcela odpovídající dopravním předpisům. „Lokalita je pod zvýšeným dohledem městské policie," připomněl starosta Vít Rakušan.

Na dopravě v Kolíně se podepisuje i rekonstrukce silnice v Pňově-Předhradí. Po sedmi etapách se zde bude opravovat až do poloviny července. Doprava je svedená vždy do jednoho jízdního pruhu, tvoří se dlouhé kolony.

Mimo Kolín si dejte pozor například v Černých Voděradech, ještě pár dní je tam plánovaná uzavírka, kterou je třeba objet ulicemi Pionýrů, Černokostelecká, Pražská, Ondřejov, Hradové Střimelice a Oplany. Objížďka je obousměrná. U Svojšic je uzavřený most a až do konce letních prázdnin se bude jezdit přes Toušice a Mlékovice. V Přišimasech je kvůli opravě silnice do 18. června plánovaná obousměrná objížďka přes Hradešín. Situace není ideální ani u Úval, kde se opravuje most. Práce by měly trvat do konce října.

I DALŠÍ LOKALITY

Dopravní podmínky nejsou růžové ani v dalších částech regionu. Podstatné pro obyvatele Kutnohorska i širokého okolí je uzavření malínského mostu. Kvůli celkové rekonstrukci se most uzavřel 13. března a plánované dokončení je až prosinec příštího roku. Objížďka vede přes Kaňk nebo přes Církvici.

Až do podzimu rovněž zůstane uzavřena ulice Na Náměti v Kutné Hoře. Řidiči jí neprojedou, ani zde nezaparkují.

Na Benešovsku zase pociťují dopady uzavírky ve Vlašimi. Kvůli sanaci náspu nad zámeckým parkem a řekou Blanicí, po němž vede silnice od Benešova, řidiči jezdí objížďkou přes Domašín. Vzhledem k tamním podmínkám provoz i na této objížďce musí usměrňovat přenosné semafory. Komplikace tam budou motoristé prožívat až do 16. září.