Klíč ke štíhlému tělu? Píle a dřina

Kolínsko - Zuzana Víznerová, odbornice na zdravou stravu a sport, nám v rozhovoru prozradila, jak se stravovat, pokud chcete zhubnout.

Zuzana VíznerováFoto: archiv Zuzany Vízenrové



Jak nejrychleji a nejúčinněji mohou lidé shodit kila, která nabrali?

Recept na štíhlé a pevné tělo je pořád stejné, ať už je léto nebo zima, alespoň třikrát týdně sportovat a upravit jídelníček. Musíme omezit cukry ve stravě, které jsou schované hlavně v přílohách, alkoholu, sladkých nápojích a v neposlední řadě také v ovoci. Pokud si někdo myslí, že zhubne, když si bude dělat ráno a večer ovocné smoothie, kde je půl kila ovoce typu banán, pomeranč, jablko a podobně, je na omylu, tímto, ač zdravým nápojem si rovnou vyčerpáte doporučenou denní dávku sacharidů, kterou člověk při hubnutí může přijmout.

Jak tedy správně jíst?

Když chce člověk zhubnout, optimální je snížit příjem sacharidů na 120–150 gramů za den. Například menší jablko má okolo 13 gramů sacharidů, krajíc obyčejného chleba 22 gramů. Všechny hodnoty můžete najít v kalorických tabulkách na internetu, nebo si je rovnou nahrát do mobilu jako aplikaci. Je to super věc. V nejlepším případě bychom se večer měli vyhýbat ovoci a u pánů třeba pivu, ovoce obsahuje jednoduchý cukr fruktózu a v redukčních jídelníčcích musíme dávat velký pozor na jeho množství a v pivu je zase jednoduchý cukr maltóza, který, pokud u piva celou dobu netančíte rock and roll, se rovnou ukládá do tukových zásob a to hlavně do oblasti bříška.

Jaký by měl mít člověk, který chce hubnout jídelníček?

Člověk je nejinteligentnější tvor na planetě a přesto nemá jasno ve svém stravování. Přitom je vše tak jednoduché. Jídelníček by měl hlavně obsahovat takové potraviny, které obsahují látky, které jsme schopni najít v přírodě. Potravinový průmysl z nás dělá ovce, které jdou a koupí „výrobek" a ne skutečné jídlo. Na většině takových výrobků začínají být chuťově závislé i děti, jejich matky a vůbec prostě dospělý je kupují, jelikož nakupováním těchto výrobků ušetří čas s přípravou jídla. Důležitá je také pravidelnost, netrpět hlady, neodbývat se. Mít na sebe čas.

Jak často by měl vlastně člověk jíst? Platí obecně známé pravidlo pětkrát denně?

Žádné pravidlo není, ale kouzlo je právě v pravidelnosti. Já z vlastní zkušenosti mohu doporučit třikrát až čtyřikrát denně. Vím, že všude slyšíte pětkrát, ale opravdu není obecné pravidlo na každého, já třeba už tu druhou svačinu odpoledne nestíhám, jelikož chodím většinou v podvečer cvičit a jsem zvyklá před cvičením dvě hodiny nic nejíst. Jako lektor cvičím na 300%, do toho mluvím, v mém podání hulákám, směju se, komunikuju, motivuju, počítám, ukazuju rukama a tím pádem jsem hodně často za anaerobním prahem a to by mi v tom žaludku nic moc nevydrželo. Najím se až večer po cvičení, musím doplnit bílkoviny, aby se svaly mohly krásně zregenerovat a budovat nová a pevnější vlákna. V 99% případů si k malé večeři dávám také proteinový nápoj, teď testuji nový syrovátkový protein, ale střídám ho podle chuti s vegetariánským rýžovým proteinem. Díky proteinu zajistíte dostatečný přísun bílkovin do těla. Bílkovina je nezbytnou součástí jídelníčku a při hubnutí je zásadní. Bílkovina nebo jinak protein je stavebním kamenem celého těla. Nedostatek vede k častému hladu, ke slabosti a v neposlední řadě ke ztrátě svalové hmoty.

Opravdu není vhodné po šest večer jíst?

To také není úplně správně. Jíst by se mělo maximálně do tří hodin před spánkem, ale pořád se tedy bavíme o lidech, co chtějí zhubnout. Určitě by člověk neměl jít spát hladový, ale ani ne přecpaný, večer doporučuji na ovoce úplně zapomenout, ve večerních a odpoledních hodinách doporučuji jíst stravu bohatou na bílkoviny a vlákninu. Takový krásný příklad večeře po cvičení je například: cherry rajčátka s čerstvým sýrem typu cottage třeba s bylinkami a dva nebo tři wasa chlebíčky. Máte zde zastoupeny všechny makroživiny - bílkoviny, sacharidy, vlákninu i tuky, ale v poměru, které je na večer vhodné. Celé hubnutí je o stravě. Špatné stravovací návyky a špatné jídlo nikdo nepřecvičí, i kdyby měl toho nejlepšího trenéra na světě. Kromě jídla je důležité cvičení.

Jaký sport je vhodný vybrat v zimě?

Všechny sporty jsou vhodné. Každý si vždy něco najde. Ideální jsou třeba běžky. To je sport, kde se i v tom největším mrazu napotíte. Pak už jen dobré oblečení, jelikož není špatné počasí, ale špatné oblečení, a hurá do stopy.

Je vhodné chodit ven? Na procházky s holemi nebo třeba běhat?

Myslím si, že, kdo s během vydržel do zimy, vydrží i do jara. Určitě není vhodné, aby úplný začátečník skočil do bot a trénoval v mrazech apod. Procházky s holemi jsou ideální, ale svižnou chůzí. Takový ukazatel správné tepové frekvence při chůzi je, že byste neměli dokázat souvisle mluvit. Musíte se prostě trochu zadýchávat, aby se tomu mohlo říkat sport a ne špacír.

Jak dlouho a často je vhodné cvičit?

Ideální při hubnutí je třikrát v týdnu intervalový trénink a ty ostatní dny relax třeba v podobě jogy nebo odpočívat. Pamatujte na to, že sval se tvoří v klidovém režimu, ne v posilovně či při zátěži. Proto musíme dát svalům odpočinek, aby se mohly tvořit. Čím víc svalů v těle je, tím více ty svaly dokážou pálit tuk. Určitě je špatně si myslet, že tuk se mění na sval. Ne, tuk se musí spálit a spálí ho jen dobře vybudovaný sval.

Oblíbené je začít navštěvovat posilovnu, je to však vhodné?

Každého baví něco jiného, někdo běhá, někdo chodí na Piloxing , někdo do posilovny. Sport musí bavit, abyste u něj dokázali zůstat a provozovat ho dlouhodobě. Posilovna je těžká disciplína, musí se dodržovat správná technika provedení cviků na strojích, aby si spíš člověk neublížil, a to hned tak někdo v začátcích neovládá, pokud si nezaplatí trenéra, který dokáže naplánovat cvičební plán tak, aby se správně střídaly posilované partie v jednotlivých trénincích.

Máte tip, jak se sportem setrvat?

Jak už jsem říkala, sport musí bavit, někdo, kdo bytostně nesnáší běhání, se nikdy třeba konkrétně na běh jako sport nebude těšit, tudíž nedokáže udržet tu správnou pravidelnost a tím pádem efekt sportu a spalování nebude nikdy fungovat. Lidé si dávají různé cíle.

Za jak dlouho je reálné zhubnout pět kilo?

To je u každého také individuální, boxer před vážením před zápasem je schopen během měsíce zhubnout třeba i deset kilo, ale pak sedm během dvou dní nabere. To je však i dehydratací apod. Ale opravdu pět kilo čistého tuku je s klidným tempem během tří až čtyř týdnů úplně v pohodě shodit, když bude dodržovat správný jídelníček a bude třikrát v týdnu intenzivně sportovat. 1– 2 kila tuku za týden je úplně normální a zdravé shazování. Ale jak říkám, jde o individuální přístup, ale všechno jde, když se chce. Jen trochu vůle, odhodlání a vydržet! Ani Řím se za jeden týden nepostavil. Nevzdávat se po malých neúspěších a vydržet a bojovat za lepší a zdravější tělo.

Jaký máte názor na čaje na štíhlou linii?

Tyhle čaje a stroje, které hubnou za Vás, to mě vždy dokáže rozesmát. Když si vezmete, že každý třetí člověk řeší kila navíc a bojuje s obezitou, v dnešní době bohužel i děti, které mají nedostatek pohybu, už neběhají po venku, jako my jsme běhávali, ale sedí doma u počítače. Kdyby fungoval nějaký čaj, myslím, že bych tady neodpovídala na Vaše otázky a všichni by měli krásné postavy. Bohužel. Bez píle a dřiny se to ještě nikdy nikomu nepodařilo. Holt bez práce nejsou koláče a žádný čaj ani zázračný stroj z televizní reklamy za Vás Vaše tělo nezmění.