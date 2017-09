Kiosek na hřišti by mohly nahradit automaty

Kolín – Léto a doba prázdnin jsou nenávratně pryč, přesto si mámy s dětmi stále nacházejí cestu na velké centrální dětské hřiště. A některé si počasí pochvalují. „Když neprší, je to na hřišti lepší, než když bylo 35 stupňů ve stínu, který na hřišti jaksi prakticky nikde nenajdete, stromy jsou ještě malé,“ popsala Lucie Švejnohová. Mrzí ji ale to, že na letošní sezónu neotevřel kiosek s občerstvením.

„Občas bych něco ke koupi uvítala. V létě hlavně vodu, nanuk pro děti, to chtějí všechny, nebo jsme si tam s kamarádkou dávaly dobré kafe,“ dodala. Kiosek zůstal zavřený už od začátku letní sezóny, což vyvolalo vlnu nevole mezi kolínskými rodiči. Ti začali volat po tom, aby se provozování kiosku ujalo samo město.

„Rádi bychom se pro příští rok se Správou městských sportovišť Kolín dostali k modelu, který zajistí fungování kiosku. Na letošek už se kiosek určitě otevírat nebude,“ uvedl starosta Vít Rakušan.

„Je otázkou, zda bude občerstvení fungovat formou kiosku, nebo třeba automatů, což by provoz výrazně zlevnilo, protože je to zkrátka ztrátová činnost,“ doplnil místostarosta Michael Kašpar.

„A nikdy výdělečná nebude z mnoha důvodů, které jsem už několikrát vysvětloval. Prostě rodiče s dětmi na hřiště nejdou bez vody a svačiny a těm, které tam jdou samy, většinou s sebou nedávají kapesné,“ připomněl starosta.

Zkrátka poslední dva provozovatelé občerstvení na centrálním dětském hřišti svou činnost ukončili, protože se neuživili. „Divím se, že tam už nejsou Vietnamci. Možná bychom se divili, jak široký sortiment by nabídli,“ smál je Luboš Linhart.

„Na nanucích si ten stánek opravdu asi moc nevydělá a namůže je mít v mrazáku věčně, to chápu, ale třeba vody, dětská pitíčka, bonbóny, lízátka, sušenky, to jsou všechno věci s velmi dlouho dobou spotřeby. To když neprodá v červnu, může to prodávat ještě v září nebo i další sezónu,“ poznamenala maminka Kamila Bertrámová.

„Na dětském hřišti přece nemusí být nabídka teplých obědů, stačily ba základní věci typu pití, nanuky, sladkosti pro děti. To si myslím, by město zajistit mohlo i samo, nemusí kiosek pronajímat soukromému provozovateli. Po pravdě řečeno, jsem si doteď myslela, že to tak je, že to provozuje město,“ přiznala se další maminka Tereza.

Její kamarádka, se kterou prý často na hřiště chodí, protože bydlí kousek od sebe a mají zhruba stejně staré děti, kiosek až tolik neželí. „Samozřejmě bych byla ráda, kdyby byl otevřený. Na druhou stranu si vždycky s sebou beru vodu a něco malého k snědku a navíc to máme kousek domů. Takže když náhodou třeba pití dojde a kamarádka mi malého na čtvrthodinku pohlídá, můžu pro pití zaběhnout,“ řekla.

„To já bych si občas dobré kafe na hřišti dala. Pití a svačinu pro dítě s sebou bereme vždycky, ale čerstvé teplé kafe by sem tam člověku na čerstvém vzduchu přišlo k chuti,“ dodala další maminka.

Do obsáhlé diskuze na sociálních sítích ohledně kiosku na kolínském centrálním dětském hřišti se zapojila také Lucie Kořínková z Českého Brodu. „Buďte rádi za takový park, možnost jít posedět, vypustit děti tam, kde se zabaví a užijí si den,“ napsala. Podle jejích by maminky v Českém Brodě za takovou možnost byly rády. Nyní v září se nejen jim otevřel pěkný park v okolí nové školy v areálu nemocnice.