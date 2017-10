Kiosek na dětském hřišti otevře, našel se zájemce

Kolín – Téměř neuvěřitelné se stalo skutečností. Po několika provozovatelích, kteří kvůli prodělku opustili stánek s občerstvením na centrálním dětském hřišti, jedné sezóně s uzavřeným kioskem a značné vlně emocí mezi kolínskými maminkami, se nyní našel zájemce.

„Stánek na centrálním dětském hřišti se zapůjčí dámě, která provozuje štrúdelník,“ potvrdil starosta Vít Rakušan.



Začít by zde měla od příští sezóny. „Sama bych ale začala co nejdříve, nejlépe

klidně už za týden,“ uvedla Jana Hlaváčová .

Samotné hřiště se bude zanedlouho uzavírat na zimu, standardně zavírá k poslednímu říjnu. „Když bude přát počasí, může zůstat otevřené třeba do půlky listopadu jako vloni,“ dodal starosta. Během zimy se pak otevírá ve dnech, kdy napadne sníh, aby se děti dostaly na uměle vytvořený kopeček na sáňkování. Ale to vždy bylo bez provozu stánku s občerstvením.



„A pouze ve dne. Neotevíráme hřiště po setmění pro noční sáňkování,“ připomněl místostarosta Michael Kašpar otázku, která se na sociálních sítích hojně diskutovala minulou zimu. „Na hřišti není osvětlení, takže kdyby se tam nedejbože někomu něco stalo, byl by to průšvih na bedrech města,“ vysvětlil místostarosta Kašpar.



Ten doufá, že nový sortiment stánku na dětském hřišti uprostřed sídliště přivede i další zákazníky z okolí.

Podobně to plánuje i kolínská podnikatelka, která se podle vlastních slov provozování tak trochu „začarovaného“ stánku na dětském hřišti nebojí.



„Nebudu závislá jen na tržbách od dětí a maminek, které přijdou na centrální hřiště. V obchůdku na sídlišti jsem měla hodně zákaznic, z nichž některé už mi hlásily, že jsou rády, že budu zase v podobné lokalitě,“ popsala Jana Hlaváčová. Ta kromě standardního štrúdlového sortimentu nabídne i jiné pečivo sladké i slané, nápoje apod. „Po domluvě s maminkami na hřišti nebo s obyvateli okolního sídliště můžu sortiment rozšířit podle toho, co jim bude vyhovovat,“ dodala.





Kolínské maminky otevření kiosku samozřejmě vítají, však po něm volaly celou sezónu. „Škoda, že se to nepovedlo ještě alespoň na zbytek léta, ale aspoň něco. Káva a štrúdlík bude v ještě trochu chladnějších jarních měsících úplná paráda,“ zhodnotila Michaela Kolaříková.

Jitka Drahokoupilová naproti tomu dodala obavu, aby pronájem stánku do další sezóny ještě takříkajíc nekrachl. „Ale snad ne,“ podotkla. „Kdyby bylo otevřeno i v zimě, když se jde s dětmi na hřiště sáňkovat, k tomu teplý čaj nebo třeba i punč a koláčky, to by byla úplná romantika uprostřed paneláků,“ zdůraznila.



Agáta Lišková si myslí, že kdyby se kolem uzavření kiosku nestrhla taková bouřlivá diskuze na webu a sociálních sítích, možná by město nájemce nehledalo. „Kiosek by prostě zůstal zavřený a hotovo. Takhle mám pocit, že jsme si jako kolínské maminky něco vybojovaly. A vidíte, když je snaha, najde se dobrý provozovatel. Věřím, že to bude fungovat,“ popsala.



Také podle Květoslavy Karbanové je dobře, že se kiosek s občerstvením na centrálním dětském hřišti opět otevře. „Chodili jsme tam na kávu, sem tam pro limonádu, samozřejmě v létě nanuk pro dítě, to je nutností,“ řekla. „Třeba bude z kiosku příjemné místo pro setkávání maminek a nejen jich,“ dodala.

Říjen 2016 – Stánek s občerstvením na centrálním dětském hřišti v Kolíně byl naposledy otevřený



Duben 2017 - Po obvyklé zimní přestávce zůstal kiosek zavřený. Z minulé sezony zůstaly nápisy na nabídkové tabuli: „Párek v rohlíku, káva se zmrzlinou a nabídka dne – langoše“.



Červen 2017 – Rodiče si stále ještě mysleli, že stánek otevře až o něco déle



Července 2017 – Po prvním článku v Kolínském deníku, kde zaznělo, že kiosek zůstane zavřený, se mezi kolínskými maminkami rozpoutala značná vlna nevole



Celý zbytek letní sezony 2017 – Hojně se diskutovalo na sociálních sítích. Maminky volaly po tom, aby stánek provozovalo město, když se mu nedaří sehnat provozovatele



Srpen 2017 – Radnice zvažovala pověřit provozem stánku Správu městských sportovišť Kolín



Září 2017 – Další uvažovanou variantou bylo vybavit hřiště automaty na nápoje a potraviny



Říjen 2017 – Našla se nová zájemkyně o provozování stánku