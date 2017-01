Prusičtí se sejdou s odborníkem, Jevanští mají terminál

Kolínsko - Jaké jsou novinky v obcích napříč regionem? Nenechte si je ujít.

Taneční orchestr Studio zahraje v neděli na Zámecké

Kolín – Nedělní taneční odpoledne se uskuteční 22. ledna od 14 hodin na kolínské Zámecké. Klubu přátel Františka Kmocha zahraje taneční orchestr Studio pod vedením Karla Hamra. U mikrofonu ani tentokrát nebude chybět pěvecká stálice orchestru Eva Náhlovská.

Zájemci se setkají s odborníkem na čistírny

Prusice – Na setkání s odborníkem, který se věnuje tématu čistíren odpadních vod, jsou zvaní všichni obyvatelé obce Prusice. Vedení obce toto setkání naplánovalo na 30. ledna od 18.00 hodin. Akce se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu.

Mohou platit také kartou

Jevany – Platit poplatky za odpad nebo psa v hotovosti? To je minulost. V současné době můžete na obecním úřadě používat také platební karty. V tomto týdnu tam totiž nově nainstalovali platební terminál.

Pohádka Vílí poklad bude mít premiéru v Louňovicích

Louňovice – Pohádka Vílí poklad bude mít premiéru v louňovickém hotelu u sv. Huberta. Divadelní soubor Dipona představení naplánoval na sobotu 21. ledna od 15.00 hodin. Režie představení se ujal Josef Pšenička. Zazní písničky Elišky Palfreyman Noskové.

Sejdou se na cvičení v místní sokolovně

Ždánice – Pravidelné cvičení pro ženy ve ždánické sokolovně začne v pondělí 23. ledna. Cvičit se bude pravidelně jednou týdně od 19.00 do 20.00 hodin. Trenérka Magdalena místní zasvětí do tajů kruhového cvičení, které by mělo nejen posilovat svaly a zpevňovat tělo, ale také zrychlovat metabolismus a spalovat tuky.

Chtějí řešit dohodu na vybudování skupinového vodovodu

Louňovice – Louňovičtí chtějí optimalizovat smluvní vztahy obce s poskytovateli služeb. Tématem se budou zabývat na svém zasedání, kde je v plánu vyřešit také dohodu na vyrovnání podílů členských obcí na nákladech na vybudování skupinového vodovodu Regionu Jih. Zasedání je naplánované na pondělí 23. ledna. Začne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Nahlédněte do územního plánu

Kostelec n. Č. l. – Černokostelečtí již mohou nahlédnout do nového územního plánu. K dispozici je buď v digitální podobě na internetu, případně zájemci mohou do plánu nahlédnout přímo na městském úřadě v Kostelci.