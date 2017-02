Kapacitu zřejmě vyřeší kontejnerová škola

Kostelec n. Č. l. – Tématem číslo jedna je v Kostelci nad Černými lesy bezesporu kapacita základní školy.

Ilustrační foto.Foto: Jiří Sejkora

Vedení města v čele s Jiřím Kahounem se rozhodlo nepříjemnou situaci s nedostatkem místa vyřešit kontejnerovou školou. Město vydalo výzvu, do které se stále ještě mohou hlásit případní zhotovitele. Otevírání obálek by se mělo uskutečnit v úterý. Už v příštím týdnu tak bude jasněji. „Doufáme, že se nějaký vhodný dodavatel přihlásí," přiznal starosta Jiří Kahoun. Na stavbu kontejnerové školy totiž město v současné době dost spoléhá.

Přitom ještě není vyřešené financování stavby. Podle Jiřího Kahouna je však nejdříve důležité, aby se do rukou vedení města dostala vhodná nabídka. Až poté se bude řešit, zda peníze uvolní město ze svého rozpočtu nebo zda financování kontejnerové školy vyřeší dotace, o kterou město požádalo. Zda v žádosti uspěli, se místní dozvědí nejpozději v březnu.

Kontejnerová škola by měla pojmout 120 dětí. Otázkou zůstává, zda jde o vhodné a dostatečné řešení několikaletého problému. V minulosti se totiž hovořilo o tom, že ve škole chybí nejen kmenové třídy, ale například také zázemí pro učitele. A to zřejmě kontejnerové učebny nevyřeší.

Zda bude kapacita školy do budoucna dostatečná však nezáleží pouze na Kostelci nad Černými lesy. Zdejší škole by také mohlo trochu ulevit znovuotevření školy na Vyžlovce. Tu by se mohlo podařit otevřít již v září, a to v případě, že obec získá dotaci na rekonstrukci.

Do školy na Vyžlovce by pak mohli docházet žáci nejen z této obce, ale také z blízkého okolí, například z nedalekých Jevan.

Vesnická škola však nepojme velké množství žáků. V prvním roce by ji navštěvovalo asi dvacet dětí. Celková kapacita pak zřejmě nebude vyšší než sedmdesát žáků. Vyžlovští však uvažují o tom, že by do budoucna v obci fungoval nejen první stupeň, ale škola by fungovala jako devítiletá.