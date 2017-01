Kam zajdou k lékaři? Rozhodne se v březnu

Kouřim – Umístit zdravotní středisko na náměstí nebo do ulice Československé armády k základní škole?

Kouřimští se stále ještě nerozhodli. S rozhodováním by jim měly pomoc vypracované studie. Zatímco studii k lokalitě na náměstí, kde nyní sídlí technický dvůr, mají již k dispozici, na druhé se v těchto dnech pracuje. „Hotová by měla být do měsíce," řekla starostka města Zuzana Čiháková s tím, že o umístění zdravotního střediska by mohlo být rozhodnuto v březnu.

„Důležitým kritériem při rozhodování bude možnost parkování a soulad s majiteli okolních pozemků," poznamenala. Co se týče parkování, myslí si Zuzana Čiháková, že by mělo být optimální na obou zvolených místech. Ať už se vedení města rozhodne pro kteroukoli lokalitu, místní jistě zajímá termín, kdy bude zdravotní středisko postavené. Ten však ještě není jasný.

„Záleží na tom, kterou lokalitu vybereme. Každá z nich je závislá na jiném zdroji financování," vysvětlila starostka. Zatímco na stavbu na náměstí by město žádalo dotaci, jelikož jde o součást městské památkové zóny, u základní školy by se pustilo do výstavby z vlastních zdrojů.

Plány na novou výstavbu existují již dlouhá léta. První vznikly již v roce 1989, další architektonický návrh je z roku 2003, poslední návrh ve dvou variantách pro výstavbu na náměstí vznikl loni.