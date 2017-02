Kam na ples na Kolínsku?

Vyžlovka – V září by měli do lavic ve zdejší škole po dlouhých letech usednout prvňáčci. Obci se podařilo získat dotace a mohou tak začít s rekonstrukcí budovy bývalé školy, ve které v současné době sídlí obecní úřad. Ten se v budoucnu přesune a škola se do prostor vrátí.