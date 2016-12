K Vánocům patří smažený kapr nebo řízek. Ale kam s olejem? Do kanalizace ne!

Řeší to úplně každý, kdo připravuje štědrovečerní večeři. Olej v kanalizaci může nadělat velkou neplechu.

Usmažit kapra, řízek a další pochutiny patří ke štědrovečerní tabuli. Jenže co udělat s olejem?

Pokud ho prostě vylijete do odpadu, můžete pořádně zkomplikovat život nejen sobě, ale i vodohospodářům.

V extrémním případě můžete odpad ucpat tak, že splašky vytopíte svoji domácnost. „Čistění tukové překážky je velice drahé, trvá také několikanásobně déle než při klasickém čištění," upozorňuje výrobní ředitel vodohospodárenské firmy Vodos Kolín Luboš Haken.

Podotýká, že veškeré tuky patří do sběrných dvorů Kolína. „Jinak hrozí to, že se z něj stane nepropustná vrstva. Ta může ucpat potrubí, někdy se musí přistoupit až k vybourání vnitřní kanalizace, protože se jinak do systému nedá vstoupit čistící technikou," řekl.

Pokud by někdo zbytky potravin třeba splachoval v toaletě, může mít doma nezvané hosty. „Tedy hlodavce ti pak mohou znepříjemnit život jak vlastníkovi, tak uživateli kanalizace," podotkl. Podle jeho slov to navíc zakazuje provozní řád kanalizace. „Dále bych ještě upozornil, že je zakázáno používat v domácnostech drtiče odpadů," dodal věc, která může být pro někoho novinkou.