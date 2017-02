Jiří Šafařík se stal Osobností Kolína

Kolín - Novou Osobností Kolína se stal Jiří Šafařík. Rozhodla o tom bilaterální porota Spolkové rady Kolín. Stavitel a legendární muzikant Jiří Šafařík získal nejvíce hlasů porotců, a to 17, před předsedou sportovního klubu Ju-Jutsu Martinem Hellerem a místopředsedou Motoklubu Sendražice Miroslavem Kulhánkem.

„Byl jsem trochu překvapený, ale samozřejmě mě ocenění potěšilo," reagoval čerstvý laureát. Ten byl mezi finálovou trojicí nominovaných v průběhu předchozích ročníků už potřetí. Však také jako zakladatel Kolínského Big Bandu a známý stavitel řady velkých objektů v Kolíně má mnoho příznivců a obdivovatelů.

Z jeho stavitelského pera jsou například budovy katastrálního či finančního úřadu, dozoroval výstavbu Tesca i OBI. Nejvíce lidí Jiřího Šafaříka zná coby legendárního dirigenta Kolínského Big Bandu.

Zanedlouho – 8. března - to bude 18 let, kdy se odehrály úplné začátky tohoto hudebního tělesa. Bylo to v hospodě U Vodvárků. Jiří Šafařík pozval několik šikovných muzikantů a slíbil jim, že když budou hrát místo klasických kolínských dechovek swing, bude jim na zkouškách platit pivo. Kombinace pivka zdarma a not z archivu po orchestru Antonína Votruby, legendárního kolínského kapelníka a propagátora swingu, zabrala. Zrodil se Kolínský Big Band. Nejprve používal název Swingband 99 a hrál především skladby proslavené orchestrem Glenna Millera.

Zásadní předěl v životě orchestru nastal v roce 2001. Na popud saxofonisty Aleše Čermáka hudebníci ustavili a registrovali občanské sdružení Kolínský Big Band. Tím sejmuli břímě provozu orchestru z ramen (a peněženky) Jiřího Šafaříka. Postupně ke klasickému repertoáru začaly přibývat modernější aranžmá a zpívané evergreeny včetně těch verzí, které v Čechách proslavili Karel Hála, Eva Pilarová nebo Jitka Zelenková.