Jiří Paroubek se vrací do ČSSD, stane se členem na Kolínsku

Kolínsko - Bývalý premiér Jiří Paroubek se vrací do sociální demokracie. Podle všeho se zřejmě stane členem ČSSD v Cerhenicích na Kolínsku.

„Domluvil jsem se s Jiřím Paroubkem, že vstoupí zpět do naší strany. Myslíme si, že pro nás bude velkou posilou,“ uvedl předseda kolínských sociálních demokratů Marek Semerád. Protože nemá Jiří Paroubek trvalé bydliště v Cerhenicích, musí nejprve požádat pražskou organizaci, která jeho návrat do sociální demokracie schválí. Marek Semerád ale žádné komplikace při schvalování neočekává a je rád, že se Jiří Paroubek takto rozhodl.

Návrat Jiřího Paroubka do sociální demokracie jednoznačně vítá Lukáš Dukay, lídr ČSSD pro volby do poslanecké sněmovny za okres Kolín. „Jiří Paroubek by měl 26. června vstoupit do Místní organizace ČSSD v Cerhenicích, které jsem i já členem, a naprosto s tím souhlasím,“ řekl Lukáš Dukay. „Jiří Paroubek se osvědčil jako úspěšný předseda a stále má straně co nabídnout. Byl i úspěšným premiérem, zkrátka osobnost, jakou ČSSD v dnešní době, kdy má 10 procent preferencí, evidentně ve svých řadách potřebuje. Nemá smysl zastírat si, že takovýchto osobností má ČSSD málo,“ dodal.

Vstup Jiřího Paroubka bude předtím schvalovat ještě ústřední a krajský výkonný výbor ČSSD. „Doufáme, že oba výbory nebudou jeho vstup do strany blokovat z osobních důvodů vůči němu,“ podotkl Lukáš Dukay a připomněl fakt, že Jiří Paroubek dokázal ze strany odejít i v okamžiku úspěchu. „Tohle hned tak někdo nedokáže - odejít sám. To je to, když říkám, že Jiří Paroubek je skutečně osobnost,“ zakončil Lukáš Dukay.

Jiří Paroubek vstoupil do ČSSD v roce 1989. V dubnu roku 2005 se stal velmi známým politikem. Byl premiérem a předsedou nejsilnější politické strany. ČSSD vyhrálo pod jeho vedením krajské a senátní volby v roce 2008 a volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Po těchto volbách, ve kterých ČSSD nezískala navzdory vítězství dostatečný počet mandátů na sestavení vlády, rezignoval na předsednickou funkci. O rok později oznámil svůj odchod z ČSSD. Následně se stal předsedou strany Národní socialisté – levice 21. století (LEV 21). Z čela této strany odešel v roce 2014.