Jedna uzavírka je za námi, Ovčárecká se otevřela

Kolín /FOTOGALERIE/ – Ovčárecká ulice už je v obou směrech průjezdná. Skončila tak jedna součást motoristického martyria, které i kvůli dalším uzavírkám testuje nervy řidičů už několik týdnů.

Původně byla oprava plynovodu v Ovčárecké ulici plánovaná téměř na dva měsíce, tedy do 8. června. Práce se podařilo dokončit o plných 13. dní dříve. „Pracovalo se od rána do šesti do večera, soboty, neděle, svátky,“ popsala Kamila Bečvárovská z Výstavby sítí Kolín, která práce v Ovčárecké ulici prováděla. Během dneška se budou ještě dodělávat přípojky, dělníci zaházejí poslední menší výkopy a do konce týdne je stavební firma z Ovčárecké ulice již úplně pryč. Jen pro zajímavost, po skončení uzavírky a objížďky bylo po okolí třeba posbírat plných 80 dopravních značek.

Práce na vlastní rekonstrukci nebyly zrovna jednoduché. Dovedete si možná představit stav plynovodu, který je z roku 1942. Pracovalo se z části otevřenými výkopy, z části protlaky. „Do doby, než se kopne do země, nikdo nemůže s jistotou říct, že vše půjde podle plánu,“ předeslala Kamila Bečvárovská před zahájením prací.

A měla pravdu. Plynovod měl jinou polohu, než bylo v nákresech, přišlo na kolizi s vodovodem, došlo i na výjezd hasičů, protože někdo nahlásil únik plynu. A nemýlil se. Když se totiž již notně narušený plynovod odkryl, začal takříkajíc dýchat. Nyní bude v Ovčárecké ulici nadále pokračovat omezení na nadjezdu nad tratí, kde se opravují mostní závěry s termín dokončení nejdéle do 8. června.