Jana Mikesková: Známky jsou žákova výplata, ale drobnost dostat může

Kolínsko – Vysvědčení a konec školního roku s sebou může kromě radosti z nadcházejících prázdnin, dovolené a letních radovánek přinést také starosti. Děti, které dnes čeká nějaká ta špatná známka na vysvědčení se mohou bát reakce rodičů. To by však neměli.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Ono by se dalo říci nestresuj se, ale to jsou jen slova,“ řekla Jana Mikesková, zástupkyně ředitelky 2. základní školy v Kolíně. Podle jejích slov dítě, které nese domů špatné známky, je nedostalo z ničeho nic. „Dítě přece vědělo, že vysvědčení nedopadne dobře,“ řekla s tím, že některé děti se určitě moc snaží a přesto nemají lepší známky.

„Tady by měli být připravení rodiče během školního roku, aby dítěti pomohli,“ dodala s tím, že každé dítě by od rodičů mělo vědět, že není důvod bát se přijít domů. „Jako rodič mám vždycky ráda své dítě, známky to neovlivní,“ řekla Jana Mikesková.

Rodiče by se podle ní o své děti měli zajímat celoročně a znát jejich prospěch, schopnosti, radosti i starosti. Pak by je známky, které děti právě dnes přinesou domů v žádném případě neměli překvapit.

Někteří rodiče dětem, které přinesou špatné známky zakazují například televizi nebo mobily. Se zákazy za špatné známky však Jana Mikesková rozhodně nesouhlasí. „Je však dobré stanovit určitá pravidla. Například opakování učiva na konci prázdnin,“ dodala. Odměna za vysvědčení je podle jejích slov také relativní. „Známky jsou žákova výplata,“ vysvětlila a dodala, že drobnost může dostat každý. I ten, kdo má horší vysvědčení.