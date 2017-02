Hlavní tah na Prahu se bude u Úval opravovat

Úvalsko - Práce na silnici by měly trvat zhruba jeden a půl měsíce. S kolonami budou muset počítat všichni řidiči mířící od Kolína na Prahu.

S přicházejícím jarem budou muset řidiči počítat s komplikacemi na hlavním silničním tahu Kolín - Praha. Od 18. března by měla začít velká rekonstrukce povrchu silnice I/12 v Úvalech.

Celý úsek by se měl dočkat tzv. tichého asfaltu, opraví se sklon vozovky, který už nebyl všude úplně ideální, nastříká se nové vodorovné dopravní značení a osadí i nové svislé značení. Součástí prací bude i výstavba a rekonstrukce trubních propustí, čištění a hloubení příkopů a oprava mostu za pneuservisem.

Průjezd po silnici I/12 zůstane po celou stavbu zachován, provoz ale bude řízen kyvadlově pomocí semaforů, lze tedy zejména ve špičkách očekávat tvorbu dlouhých kolon.

Provoz na křižovatce směrem na Jirny a provoz na křižovatce směrem na Škvorec bude zachovaný a také řízený semafory. Odbočky z hlavního tahu na Dobročovice, Přišimasy, Tuklaty a Rostoklaty budou úplně uzavřené.

„Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje se budeme snažit udržet průjezd přes město pro občany Úval, tedy trasu Škvorecká Komenského Havlíčkova Pražská," uvedl vedoucí odboru investic a správy majetku Úval Petr Matura. „Zároveň chceme vyloučit tranzitní dopravu, aby nedošlo ke zkolabování dopravy ve městě. Počítejte tedy prosím s vyšším nasazením a kontrolami městské a státní policie," doplnil.

Rekonstrukce prý zasáhne výrazně především obyvatele Radlické čtvrti, protože v období od 17. dubna do 2. května nebude fungovat autobusové spojení linkou 391 z Radlické čtvrti do centra Úval. "O vydání povolení průjezdu staveništěm křižovatky pro osobní automobily občanů bydlících v Radlické čtvrti s ŘSD jednáme," dodal.

Celkově je rekonstrukce na I/12 rozdělena do téměř deseti etap, hotovo by mělo být do konce května.

