Firmy zavalily radnici dotazy na areál chrámu

Kolín – Radnice vybírá firmu na obří rekonstrukci areálu chrámu sv. Bartoloměje. Výběrové řízení aktuálně běží, firmy podávají velké množství žádostí o dodatečné informace.

Chrám sv. Bartoloměje v KolíněFoto: Deník/ Jakub Šťástka

„Je to celkem logické, protože jenom položek v rozpočtu je několik tisíc a projekt je velmi složitý. Jsou to žádosti o faktické informace, není to zdržovací taktika ze strany firem. Ptají se opravdu například na rozměry oken, materiály a podobně,“ říká místostarosta Michael Kašpar s tím, že zatím je termín otevírání obálek s nabídkami 20. září. Stále se ale podle jeho slov může ještě oddálit.

Firmy mají ze zákona právo ptát se, dělají to, město odpovídá a prodlužuje tím pádem termín všem firmám, kterým zároveň rozesílá odpověď na otázky ostatních. „Tím se to trochu posouvá, ale dotazů už ubývá. Blížíme se k tomu, že bychom na přelomu září a října mohli mít finální nabídky a vybranou firmu,“ shrnul místostarosta.

„Námitky nejsou žádné. Nikdo to neposílá na prověření, jsou to jen dotazy, což je v případě národní kulturní památky je přirozené. Nepřekvapilo nás to, architekti nás na to předem upozorňovali,“ shrnul starosta Vít Rakušan.

Celá akce bude stát více než 90 milionů korun. Dotaci na ni už Kolín získal, z vlastních zdrojů bude platit 10 procent nákladů. Práce budou samozřejmě trvat řadu měsíců a omezí pohyb kolem chrámu a v jedné fázi i vstup do něj.

Hotovo by mělo být kromě kostnice zhruba za rok a půl. U kostnice je mnoho restaurátorských prací i na kostech, tam je proto termín delší – 130 týdnů, tedy více než dva roky. „Kdo z Kolíňáků nečetl průvodce o svém městě, což možná řada z nich nedělá, tak ani neví, že v Kolíně nějakou kostnici máme,“ míní Kolíňák Stanislav Blažek. „O kostnici v Kutné Hoře ví každý, o té naší skoro nikdo. Ale ona ta kutnohorská je v úplně jiném stavu. Když nahlédnete k Bartoloměji a vidíte kolínskou kostnici, člověk by si málem myslel, že je to nějaká postarší bouda na nářadí,“ dodal.

Také starosta Vít Rakušan, když Kolínem prováděl velvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletner, připustil, že rozdíl mezi kutnohorskou a kolínskou kostnicí je ten, že kutnohorskou znají všichni, kolínskou nikdo.

Chystané rekonstrukční a restaurátorské práce se týkají celého areálu kolem chrámu, tedy zmíněné kostnice, zvonice, budovy tzv. staré školy, vnitřního parteru, ohradní zdi, propojení do Kouřimské ulice. Bude i nové osvětlení chrámu včetně nových rozvodů pod novými dlažbami.

Součástí těchto prací bude i bezbariérové propojení přes muzeum. Z Brandlovy ulice tak vznikne průchod přímo na parkán.

S vybudováním průchodu přes suterénem Dvořákova muzea směrem na parkán muzeum nemá problém. „Je to prostor, který jsme beztak pro naše účely nevyužívali,“ shrnul ředitel Regionálního muzea v Kolíně Vladimír Rišlink.