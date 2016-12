Dunění ohňostrojů vysoce přesahuje práh bolestivosti zvířat

Kolínsko - Radost pro jedny, neštěstí pro druhé. I tak by se daly shrnout následky každoročních bujarých oslav vítání nového roku provázené ohlušujícím duněním zábavné pyrotechniky.

Blíží se silvestrovské ohňostroje. Postarejte se o svá zvířataFoto: DENÍK/ Jana Martinková

Odhlédneme-li nyní od utrhaných prstů, rukou, popálenin a dalších zranění, jimiž tyto zápalné „hračky" hrozí a rok co rok také lidé zaměstnávají záchranáře, jsou to i jiní, kterým pyrotechnika přináší hrůzu, stres, nebezpečí končící někdy až smrtí. A nejsou to „jen" zvířata, ale u těch domestikovaných i jejich majitelé.

„Zvířata zkrátka této lidské zábavě nerozumí. Děsivý hluk vycházející z petard nedokáží pochopit," říká vedoucí psího útulku Alice Vlková. Doporučuje v době silvestrovských oslav věnovat zvířatům zvýšenou pozornost, mít je doma nebo v kotci tak, aby si v panickém strachu neublížila. Využít lze i veterinářem doporučené tišící prostředky. „Kolem Silvestra choďte se psem na kratší procházky a na kratším vodítku," připomíná pracovník útulku Vítek Husa.

Je třeba si uvědomit, že zvířata mají mnohem citlivější sluch než lidé. Hluk ohňostrojů tedy výrazně překračuje práh bolestivosti. Může sluch poškodit i vést až k jeho trvalé ztrátě. Vyděšená zvířata panicky utíkají, vběhnou pod projíždějící auta, ztrácí schopnost vrátit se domů. Ještě hůř jsou na tom volně žijící zvířata. Například ptáci často narážejí do budov, drátů elektrického vedení. Opouštějí svá hnízda a mnohdy nejsou schopni se vrátit ke svým mláďatům.

Známé jsou bohužel i případy, kdy si pes nebo kočka splete pyrotechniku s hračkou, výsledkem čehož jsou samozřejmě ty nejvážnější úrazy.